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Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки

Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки - 19.12.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки

Самые неудачные новогодние подарки, по мнению россиян, — носки и сувениры, хуже только может быть остаться вообще без поздравлений, выяснили для РИА Новости... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T05:17+0300

2024-12-19T05:17+0300

2024-12-19T05:17+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Самые неудачные новогодние подарки, по мнению россиян, — носки и сувениры, хуже только может быть остаться вообще без поздравлений, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. Исследование проводилось с 7 по 17 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Восемь процентов россиян назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. Пять процентов — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. Три процента респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. Два процента не рады кухонным принадлежностям и посуде", - показал опрос. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и проч. А 4% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения. При этом 15% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие. Также аналитики выяснили, что каждый третий россиянин никогда не получал плохих подарков. Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год предметы одежды (12% против 5% соответственно). Женщины же чаще критикуют в качестве презента сладости (4% против 2% среди мужчин) и кухонные принадлежности (2% против 1%).

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