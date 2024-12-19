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Рубль перешел к росту против юаня

Рубль перешел к росту против юаня - 19.12.2024, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против юаня

Рубль днем перешел к росту против юаня на Московской бирже после обновления ранее в ходе сессии китайской валютой максимума за две недели, следует из данных... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T17:20+0300

2024-12-19T17:20+0300

2024-12-19T17:21+0300

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем перешел к росту против юаня на Московской бирже после обновления ранее в ходе сессии китайской валютой максимума за две недели, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.08 мск падал на 13 копеек, до 14,02 рубля. Снижение составило 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 14-14,26 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 121,9 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 104,32 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,441 против 7,309 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,8%. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ Рубль во второй половине торгов четверга укрепляется против юаня на Мосбирже. При этом курс китайской валюты ранее в ходе сессии обновил максимум с 5 декабря на отметке 14,26 рубля, после чего стал корректироваться вниз. "Скорее всего, поддержку рублю продолжает оказывать фактор налогового периода экспортеров. Пики фискальных платежей приходятся на 20 и 25 декабря. Для их осуществления компании продают все больше иностранной валюты, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Участники рынка обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла ему завтрашнее решение регулятора по ключевой ставке. Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, добавил глава государства. При этом юаневая ставка денежного рынка составила 1,48% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 1,66% накануне. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.11 мск повышается на 0,6%, до 73,8 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизируется около 108 пунктов. ПРОГНОЗЫ Курс юаня вновь передвинул верхнюю границу недельного диапазона, установив ее около 14,26 рубля, отмечает Бабин. "Скорее всего, до конца недели курс останется в коридоре 13,97–14,26 рубля", - добавляет он. С высокой вероятностью инфляция в РФ в 2024 будет лишь немногим ниже 10%, прогнозирует Дмитрий Полевой компании "Астра УА". Последние данные по инфляции не оставляют ЦБ иного выхода, как повышать ставку дальше, ведь он именно так настроил рынки своими прогнозами и комментариями, отмечает эксперт. "Но всё больше появляется признаков быстрого торможения кредита, спроса и выпуска, что, ожидаем, развернёт инфляцию уже в начале 2025-го. Сам по себе опрос компаний выглядит стагфляционно, а основная причина роста цен – рост издержек, санкции и курс. Рост инфляционных ожиданий у населения и вовсе отстаёт от динамики ставок, то есть ДКУ продолжали ужесточаться", - говорит Полевой. При таких вводных, ключевой ставки выше 22-23% не требуется из-за рисков сваливания экономики в рецессию в 2025-м – в мягком варианте она была бы благом, позволив убрать перегрев спроса и рынка труда, считает эксперт. "Но история показывает, что редко кому из ЦБ удавалось управлять рецессионными процессами. Поэтому ЦБ должен поверить в свой же тезис про "лаги трансмиссии" и "веру в рост потенциала экономики" и ограничиться 22-23% с умеренно-жестким сигналом (будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки). Можно было бы даже рассмотреть неизменность 21% ставки, хотя рынок к 22-23% готов, поэтому ЦБ проще повысить", - резюмирует Полевой.

https://1prime.ru/20241219/yuan-853708483.html

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мосбиржа, рубль, юань