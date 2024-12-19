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"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости - 19.12.2024, ПРАЙМ
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"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости
"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости
Группа "Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости, куда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T01:15+0300
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Группа "Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости, куда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на сложившийся дефицит качественного арендного жилья и рост арендных ставок на рынке Москвы, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. "Это будет первый на рынке недвижимости фонд с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду, ориентированный на неквалифицированных инвесторов. Его целевой размер составит до 10 миллиардов рублей", – уточнили там. Как пояснил представитель "Самолета", ЗПИФ зарегистрирован Банком России в сентябре 2024 года, а сформирован 9 декабря 2024 года. Управляющей компанией фонда стало ООО "Контрада Капитал". "Фонд будет публичным, листинг планируется на Московской бирже. Его целевая доходность составит до 18% годовых. Выплаты будут производиться ежеквартально от доходов по аренде", – сообщили в пресс-службе девелопера. Первые ЗПИФы "Самолет" запустил в 2022 году, но до этого в состав активов фондов девелопера входили коммерческая недвижимость и жилье или доли застройщика в жилых проектах, предназначенные на продажу. "Самолет" – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России по объему текущего строительства, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала ЕРЗ.РФ, на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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недвижимость, бизнес, финансы, москва, московская область, подмосковье, банк россия, банк россии
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, банк Россия, Банк России
01:15 19.12.2024
 
"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости

Группа "Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Группа "Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости, куда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на сложившийся дефицит качественного арендного жилья и рост арендных ставок на рынке Москвы, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
"Это будет первый на рынке недвижимости фонд с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду, ориентированный на неквалифицированных инвесторов. Его целевой размер составит до 10 миллиардов рублей", – уточнили там.
Как пояснил представитель "Самолета", ЗПИФ зарегистрирован Банком России в сентябре 2024 года, а сформирован 9 декабря 2024 года. Управляющей компанией фонда стало ООО "Контрада Капитал".
"Фонд будет публичным, листинг планируется на Московской бирже. Его целевая доходность составит до 18% годовых. Выплаты будут производиться ежеквартально от доходов по аренде", – сообщили в пресс-службе девелопера.
Первые ЗПИФы "Самолет" запустил в 2022 году, но до этого в состав активов фондов девелопера входили коммерческая недвижимость и жилье или доли застройщика в жилых проектах, предназначенные на продажу.
"Самолет" – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России по объему текущего строительства, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала ЕРЗ.РФ, на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
 
НедвижимостьБизнесФинансыМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕбанк РоссияБанк России
 
 
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