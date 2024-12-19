https://1prime.ru/20241219/samolet-853677727.html

"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости

"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости - 19.12.2024, ПРАЙМ

"Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости

Группа "Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости, куда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T01:15+0300

2024-12-19T01:15+0300

2024-12-19T01:15+0300

недвижимость

бизнес

финансы

москва

московская область

подмосковье

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853677727.jpg?1734560139

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Группа "Самолет" запускает закрытый паевой фонд недвижимости, куда войдут готовые квартиры и апартаменты, которые девелопер решил сдавать в аренду в ответ на сложившийся дефицит качественного арендного жилья и рост арендных ставок на рынке Москвы, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. "Это будет первый на рынке недвижимости фонд с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду, ориентированный на неквалифицированных инвесторов. Его целевой размер составит до 10 миллиардов рублей", – уточнили там. Как пояснил представитель "Самолета", ЗПИФ зарегистрирован Банком России в сентябре 2024 года, а сформирован 9 декабря 2024 года. Управляющей компанией фонда стало ООО "Контрада Капитал". "Фонд будет публичным, листинг планируется на Московской бирже. Его целевая доходность составит до 18% годовых. Выплаты будут производиться ежеквартально от доходов по аренде", – сообщили в пресс-службе девелопера. Первые ЗПИФы "Самолет" запустил в 2022 году, но до этого в состав активов фондов девелопера входили коммерческая недвижимость и жилье или доли застройщика в жилых проектах, предназначенные на продажу. "Самолет" – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России по объему текущего строительства, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала ЕРЗ.РФ, на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, москва, московская область, подмосковье, банк россия, банк россии