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США ввели санкции за торговлю иранской нефтью - 19.12.2024, ПРАЙМ
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США ввели санкции за торговлю иранской нефтью
США ввели санкции за торговлю иранской нефтью - 19.12.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции за торговлю иранской нефтью
Министерство финансов США ввело санкции против четырёх компаний и трёх судов, участвующих в торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией, которая якобы | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T21:23+0300
2024-12-19T21:23+0300
экономика
сша
иран
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ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США ввело санкции против четырёх компаний и трёх судов, участвующих в торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией, которая якобы приносит "миллиарды долларов дохода" чиновникам Тегерана, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства. Доходы от этой торговли, по мнению Вашингтона, используются для финансирования иранской ядерной программы, разработки и распространения баллистических ракет, а также поддержки различных организаций, включая "Хезболлах", ХАМАС и движение хуситов. Одновременно госдепартамент США ввёл меры против четырёх компаний в различных юрисдикциях, предположительно, задействованных в перевозке иранской нефти. "Иран продолжает полагаться на теневые сети судов, компаний и посредников для финансирования своей ядерной программы, распространения вооружений и поддержки своих прокси-сил", — заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Смит, чьи слова также приводятся в заявлении. Эти санкции введены на основании указа 13902, который позволяет идентифицировать и вводить ограничения против ключевых отраслей иранской экономики. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также выпустило рекомендации для морской отрасли, чтобы помочь выявлять схемы уклонения от санкций, улучшить проверки контрагентов и внедрить лучшие практики по соблюдению санкционного режима США.
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сша, иран
Экономика, США, ИРАН
21:23 19.12.2024
 
США ввели санкции за торговлю иранской нефтью

Минфин: США ввели санкции против компаний и судов за торговлю иранской нефтью

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США ввело санкции против четырёх компаний и трёх судов, участвующих в торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией, которая якобы приносит "миллиарды долларов дохода" чиновникам Тегерана, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства.
Доходы от этой торговли, по мнению Вашингтона, используются для финансирования иранской ядерной программы, разработки и распространения баллистических ракет, а также поддержки различных организаций, включая "Хезболлах", ХАМАС и движение хуситов.
Одновременно госдепартамент США ввёл меры против четырёх компаний в различных юрисдикциях, предположительно, задействованных в перевозке иранской нефти.
"Иран продолжает полагаться на теневые сети судов, компаний и посредников для финансирования своей ядерной программы, распространения вооружений и поддержки своих прокси-сил", — заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Смит, чьи слова также приводятся в заявлении.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Три российские компании попали под новые санкции США
Вчера, 18:34
Эти санкции введены на основании указа 13902, который позволяет идентифицировать и вводить ограничения против ключевых отраслей иранской экономики. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также выпустило рекомендации для морской отрасли, чтобы помочь выявлять схемы уклонения от санкций, улучшить проверки контрагентов и внедрить лучшие практики по соблюдению санкционного режима США.
 
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