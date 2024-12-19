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США ввели санкции за торговлю иранской нефтью

США ввели санкции за торговлю иранской нефтью - 19.12.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции за торговлю иранской нефтью

Министерство финансов США ввело санкции против четырёх компаний и трёх судов, участвующих в торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией, которая якобы | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T21:23+0300

2024-12-19T21:23+0300

2024-12-19T21:23+0300

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов США ввело санкции против четырёх компаний и трёх судов, участвующих в торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией, которая якобы приносит "миллиарды долларов дохода" чиновникам Тегерана, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства. Доходы от этой торговли, по мнению Вашингтона, используются для финансирования иранской ядерной программы, разработки и распространения баллистических ракет, а также поддержки различных организаций, включая "Хезболлах", ХАМАС и движение хуситов. Одновременно госдепартамент США ввёл меры против четырёх компаний в различных юрисдикциях, предположительно, задействованных в перевозке иранской нефти. "Иран продолжает полагаться на теневые сети судов, компаний и посредников для финансирования своей ядерной программы, распространения вооружений и поддержки своих прокси-сил", — заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Смит, чьи слова также приводятся в заявлении. Эти санкции введены на основании указа 13902, который позволяет идентифицировать и вводить ограничения против ключевых отраслей иранской экономики. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также выпустило рекомендации для морской отрасли, чтобы помочь выявлять схемы уклонения от санкций, улучшить проверки контрагентов и внедрить лучшие практики по соблюдению санкционного режима США.

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сша, иран