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"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России
Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1 глава МИД Венгрии... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T22:25+0300
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2024-12-19T22:25+0300
экономика
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть", - прокомментировал жест США Сийярто, после чего добавил, что каждый такой шаг нужно оценивать как посягательство на национальный суверенитет."Энергетическая безопасность – это тоже вопрос суверенитета", — почеркнул министр.При этом он назвал большой удачей приход в Белый дом новой администрации США, которая, по словам Сийярто, относится к Венгрии как "к своему другу". Что же касается администрации президента Джо Байдена, то министр считает, что он "явно рассматривает страну как врага и не воздерживается от создания рисков для поставок энергоносителей в Венгрию в рамках политической мести".В конце ноября Соединенные Штаты объявили санкции в отношении Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк иностранные покупатели оплачивали поставки газа из Российской Федерации.
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сша, газпромбанк, аэс "пакш-2"
Экономика, США, Газпромбанк, АЭС "Пакш-2"
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России
Сийярто назвал санкции США против Газпромбанка политической местью
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ.
Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1
глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть", - прокомментировал жест США Сийярто, после чего добавил, что каждый такой шаг нужно оценивать как посягательство на национальный суверенитет.
"Энергетическая безопасность – это тоже вопрос суверенитета", — почеркнул министр.
При этом он назвал большой удачей приход в Белый дом новой администрации США, которая, по словам Сийярто, относится к Венгрии как "к своему другу". Что же касается администрации президента Джо Байдена, то министр считает, что он "явно рассматривает страну как врага и не воздерживается от создания рисков для поставок энергоносителей в Венгрию в рамках политической мести".
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
В конце ноября Соединенные Штаты объявили санкции в отношении Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк иностранные покупатели оплачивали поставки газа из Российской Федерации.