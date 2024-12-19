Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241219/sanktsii-853724717.html
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России
Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1 глава МИД Венгрии... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T22:25+0300
2024-12-19T22:25+0300
экономика
сша
газпромбанк
аэс "пакш-2"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_704628d67a87c79527450b1fa27458fb.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть", - прокомментировал жест США Сийярто, после чего добавил, что каждый такой шаг нужно оценивать как посягательство на национальный суверенитет."Энергетическая безопасность – это тоже вопрос суверенитета", — почеркнул министр.При этом он назвал большой удачей приход в Белый дом новой администрации США, которая, по словам Сийярто, относится к Венгрии как "к своему другу". Что же касается администрации президента Джо Байдена, то министр считает, что он "явно рассматривает страну как врага и не воздерживается от создания рисков для поставок энергоносителей в Венгрию в рамках политической мести".В конце ноября Соединенные Штаты объявили санкции в отношении Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк иностранные покупатели оплачивали поставки газа из Российской Федерации.
https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853612650.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_2aa2ff0d46ce285d792af9bd84aaf39e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, газпромбанк, аэс "пакш-2"
Экономика, США, Газпромбанк, АЭС "Пакш-2"
22:25 19.12.2024
 
"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России

Сийярто назвал санкции США против Газпромбанка политической местью

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть", - прокомментировал жест США Сийярто, после чего добавил, что каждый такой шаг нужно оценивать как посягательство на национальный суверенитет.
"Энергетическая безопасность – это тоже вопрос суверенитета", — почеркнул министр.
При этом он назвал большой удачей приход в Белый дом новой администрации США, которая, по словам Сийярто, относится к Венгрии как "к своему другу". Что же касается администрации президента Джо Байдена, то министр считает, что он "явно рассматривает страну как врага и не воздерживается от создания рисков для поставок энергоносителей в Венгрию в рамках политической мести".
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Сийярто рассказал, кого Венгрии удалось исключить из санкций против России
16 декабря, 17:16
В конце ноября Соединенные Штаты объявили санкции в отношении Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк иностранные покупатели оплачивали поставки газа из Российской Федерации.
 
ЭкономикаСШАГазпромбанкАЭС "Пакш-2"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала