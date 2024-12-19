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"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России

"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России - 19.12.2024, ПРАЙМ

"Политическая месть". В Венгрии оценили выпад США в адрес России

Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1 глава МИД Венгрии... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T22:25+0300

2024-12-19T22:25+0300

2024-12-19T22:25+0300

экономика

сша

газпромбанк

аэс "пакш-2"

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком - явная политическая месть, заявил в беседе с телеканалом M1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть", - прокомментировал жест США Сийярто, после чего добавил, что каждый такой шаг нужно оценивать как посягательство на национальный суверенитет."Энергетическая безопасность – это тоже вопрос суверенитета", — почеркнул министр.При этом он назвал большой удачей приход в Белый дом новой администрации США, которая, по словам Сийярто, относится к Венгрии как "к своему другу". Что же касается администрации президента Джо Байдена, то министр считает, что он "явно рассматривает страну как врага и не воздерживается от создания рисков для поставок энергоносителей в Венгрию в рамках политической мести".В конце ноября Соединенные Штаты объявили санкции в отношении Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк иностранные покупатели оплачивали поставки газа из Российской Федерации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, газпромбанк, аэс "пакш-2"