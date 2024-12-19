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"Сбер" рассказал о новом вкладе со ставкой до 29 процентов

"Сбер" рассказал о новом вкладе со ставкой до 29 процентов - 19.12.2024, ПРАЙМ

"Сбер" рассказал о новом вкладе со ставкой до 29 процентов

При открытии программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ клиенты смогут воспользоваться вкладом "Забота о будущем", предлагающим доходность до 29%... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:50+0300

2024-12-19T16:50+0300

2024-12-19T16:50+0300

россия

сбербанк

ставки по вкладам

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. При открытии программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ клиенты смогут воспользоваться вкладом "Забота о будущем", предлагающим доходность до 29% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. Согласно информации компании, участники программы имеют возможность накапливать средства с государственной поддержкой и налоговыми льготами. Также предусмотрен перевод средств от накопительной пенсии в эту программу. При открытии вклада на срок три месяца можно зафиксировать доходность в 29% годовых, в то время как для вкладов на полгода или год ставка составит 25%. Для этого с 19 декабря необходимо внести на ПДС-счет сумму от 50 тысяч рублей. Клиенты, которые ещё не участвуют в программе, также могут к ней присоединиться. Согласно пояснениям банка, для получения повышенной ставки требуется пополнить как ПДС в СберНПФ, так и сам вклад на одинаковую сумму. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. рублей. Важно отметить, что ставка может быть снижена в случае досрочного закрытия вклада или расторжения договора ПДС клиентом. Вклад можно оформить в отделении Сбербанка. Старший вице-президент и руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что интерес россиян к программе долгосрочных сбережений значительно увеличился с начала текущего года. По его словам, через сервисы СберНПФ уже открыто более 1,7 миллионов таких счетов. "Программа позволяет получить до 360 тысяч рублей софинансирования от государства и до 900 тысяч рублей возврата налогов по ставке 15% в течение участия, а также "разморозить" средства накопительной пенсии", — добавил топ-менеджер. Вестеровский подчеркнул, что данные льготы помогут быстрее достичь долгосрочных финансовых целей, в то время как для краткосрочных нужд банк предлагает традиционные вклады.

https://1prime.ru/20241217/sber-853627664.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, ставки по вкладам