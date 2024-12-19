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В Швейцарии смягчили запрет на оказание юридических услуг фирмам из России - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Швейцарии смягчили запрет на оказание юридических услуг фирмам из России
В Швейцарии смягчили запрет на оказание юридических услуг фирмам из России - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии смягчили запрет на оказание юридических услуг фирмам из России
Парламент Швейцарии смягчил запрет на оказание услуг юридической консультации находящимся под европейскими санкциями российским юридическим лицам и компаниям,... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:06+0300
2024-12-19T14:06+0300
россия
швейцария
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Парламент Швейцарии смягчил запрет на оказание услуг юридической консультации находящимся под европейскими санкциями российским юридическим лицам и компаниям, говорится в заявлении на сайте парламента страны. "После Совета кантонов (Сенат - ред.) Национальный совет (нижняя палата парламента - ред.) принял соответствующее предложение в измененной форме. Изменение подразумевает, что допустимо исключительно консультирование, а не типичная адвокатская деятельность", - сообщается в документе. За такое решение проголосовали 110 депутатов Национального совета, против - 71, воздержались 12. Автор инициативы депутат Беат Ридер (партия "Центр") увидел в запрете на юридические консультации в рамках европейских санкций против России, к которым присоединилась Швейцария, нарушение основного права на справедливое судебное разбирательство. "В целом комиссия (парламента - ред.) разделила опасения Совета кантонов относительно того, что действующий режим санкций в отношении России в области юридических консультаций может быть несоразмерным и нарушать определенные основные права", - говорится в заявлении. Комиссия также заключила, что "адвокаты, оказывающие услуги в этой области, подвергают себя определенному риску". В октябре 2022 года Евросоюз в рамках очередного пакета санкции против РФ ввел запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Адвокатские палаты из Бельгии и Франции подали иск в Суд ЕС с требованием отменить такие ограничения, которые, по их мнению, противоречат Хартии ЕС об основных правах. В октябре 2024 года суд Евросоюза в Люксембурге оставил в силе ограничения на оказание услуг юридической консультации российским компаниям в странах ЕС, однако пояснил, что речь не идет об ограничении права на предоставление адвокатской помощи на судебных процессах. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен ранее выступал против ослабления режима санкций. Он предупредил Национальный совет о возможных внешнеполитических последствиях, связанных с доверием и репутацией Швейцарии. Кроме того, он высказывал опасения по поводу дальнейшего смягчения санкционных мер. С политической точки зрения, по его мнению, ослабление санкций нецелесообразно из-за продолжающегося конфликта на Украине. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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россия, швейцария
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
14:06 19.12.2024
 
В Швейцарии смягчили запрет на оказание юридических услуг фирмам из России

Парламент Швейцарии смягчил запрет на оказание юридических услуг фирмам из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Парламент Швейцарии смягчил запрет на оказание услуг юридической консультации находящимся под европейскими санкциями российским юридическим лицам и компаниям, говорится в заявлении на сайте парламента страны.
"После Совета кантонов (Сенат - ред.) Национальный совет (нижняя палата парламента - ред.) принял соответствующее предложение в измененной форме. Изменение подразумевает, что допустимо исключительно консультирование, а не типичная адвокатская деятельность", - сообщается в документе.
За такое решение проголосовали 110 депутатов Национального совета, против - 71, воздержались 12. Автор инициативы депутат Беат Ридер (партия "Центр") увидел в запрете на юридические консультации в рамках европейских санкций против России, к которым присоединилась Швейцария, нарушение основного права на справедливое судебное разбирательство.
"В целом комиссия (парламента - ред.) разделила опасения Совета кантонов относительно того, что действующий режим санкций в отношении России в области юридических консультаций может быть несоразмерным и нарушать определенные основные права", - говорится в заявлении. Комиссия также заключила, что "адвокаты, оказывающие услуги в этой области, подвергают себя определенному риску".
В октябре 2022 года Евросоюз в рамках очередного пакета санкции против РФ ввел запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
Адвокатские палаты из Бельгии и Франции подали иск в Суд ЕС с требованием отменить такие ограничения, которые, по их мнению, противоречат Хартии ЕС об основных правах. В октябре 2024 года суд Евросоюза в Люксембурге оставил в силе ограничения на оказание услуг юридической консультации российским компаниям в странах ЕС, однако пояснил, что речь не идет об ограничении права на предоставление адвокатской помощи на судебных процессах.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен ранее выступал против ослабления режима санкций. Он предупредил Национальный совет о возможных внешнеполитических последствиях, связанных с доверием и репутацией Швейцарии. Кроме того, он высказывал опасения по поводу дальнейшего смягчения санкционных мер. С политической точки зрения, по его мнению, ослабление санкций нецелесообразно из-за продолжающегося конфликта на Украине.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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