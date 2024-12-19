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Минтранс предоставит семьям с детьми скидки на авиабилеты 50% - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Минтранс предоставит семьям с детьми скидки на авиабилеты 50%
Минтранс предоставит семьям с детьми скидки на авиабилеты 50% - 19.12.2024, ПРАЙМ
Минтранс предоставит семьям с детьми скидки на авиабилеты 50%
Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывает предоставление семьям с детьми скидку 50% на билеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщили... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T20:42+0300
2024-12-19T20:50+0300
экономика
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скидки
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывает предоставление семьям с детьми скидку 50% на билеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщили РИА Новости в ведомстве. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. "Министерство транспорта в рамках поручения президента на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты. Решения будут выработаны к середине января 2025 года", - рассказали в министерстве. В Минтрансе РФ добавили, что ведомство и российские авиаперевозчики уделяют особое внимание поддержке семейных перевозок. По данным ведомства, за 2023 год 20 крупнейшими авиакомпаниям перевезено 7,3 миллиона детей до 12 лет, за 10 месяцев 2024 года перевезено уже 7,1 миллиона детей. Дети до 2 лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% на международных рейсах. Поддержка также оказывается в рамках 3-х программ субсидирования, которые будут продолжены в 2025 году. По программе субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока и Калининграда правом на льготные тарифы обладают в том числе многодетные родители, пассажиры до 23 лет, студенты калининградских вузов.
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минтранс рф, скидки
Экономика, Минтранс РФ, скидки
20:42 19.12.2024 (обновлено: 20:50 19.12.2024)
 
Минтранс предоставит семьям с детьми скидки на авиабилеты 50%

Минтранс прорабатывает предоставление семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты

Прощайте, дешевые авиабилеты!
Прощайте, дешевые авиабилеты!
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ с авиакомпаниями прорабатывает предоставление семьям с детьми скидку 50% на билеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
"Министерство транспорта в рамках поручения президента на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты. Решения будут выработаны к середине января 2025 года", - рассказали в министерстве.
В Минтрансе РФ добавили, что ведомство и российские авиаперевозчики уделяют особое внимание поддержке семейных перевозок.
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Минтранс намерен субсидировать общественный транспорт в регионах
19 ноября, 15:51
По данным ведомства, за 2023 год 20 крупнейшими авиакомпаниям перевезено 7,3 миллиона детей до 12 лет, за 10 месяцев 2024 года перевезено уже 7,1 миллиона детей.
Дети до 2 лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% на международных рейсах.
Поддержка также оказывается в рамках 3-х программ субсидирования, которые будут продолжены в 2025 году. По программе субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока и Калининграда правом на льготные тарифы обладают в том числе многодетные родители, пассажиры до 23 лет, студенты калининградских вузов.
 
ЭкономикаМинтранс РФскидки
 
 
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