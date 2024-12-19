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Путин заявил о планах по наращиванию доли России на мировом рынке СПГ
Путин заявил о планах по наращиванию доли России на мировом рынке СПГ - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о планах по наращиванию доли России на мировом рынке СПГ
Потребности в энергоносителях для мировой экономики растут, и Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:51+0300
2024-12-19T16:51+0300
2024-12-19T16:51+0300
экономика
владимир путин
мировой рынок спг
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Потребности в энергоносителях для мировой экономики растут, и Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ, заявил президент России Владимир Путин. "Потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики, они все равно продолжают (расти), потребность растет, она будет расти, это не наши данные, это данные мировых институтов экономических. И просто этот продукт будет востребован на мировых рынках, мы будем продолжать это делать, и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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владимир путин, мировой рынок спг
Экономика, Владимир Путин, мировой рынок СПГ
Путин заявил о планах по наращиванию доли России на мировом рынке СПГ
Путин: Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Потребности в энергоносителях для мировой экономики растут, и Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ, заявил президент России Владимир Путин.
"Потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики, они все равно продолжают (расти), потребность растет, она будет расти, это не наши данные, это данные мировых институтов экономических. И просто этот продукт будет востребован на мировых рынках, мы будем продолжать это делать, и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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