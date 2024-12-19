https://1prime.ru/20241219/stavka-853671159.html

Банк России в игре. Ключевая ставка добралась до биржи

Банк России в игре. Ключевая ставка добралась до биржи - 19.12.2024, ПРАЙМ

Банк России в игре. Ключевая ставка добралась до биржи

Новый инструмент способен оживить торги на Мосбирже. К срочным контрактам, базовым активом которых станет ставка ЦБ РФ, хотят приобщить широкую аудиторию, в том | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T04:04+0300

2024-12-19T04:04+0300

2024-12-19T04:04+0300

статья

москва

рынки

сергей зайнуллин

мосбиржа

фьючерсы

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. Новый инструмент способен оживить торги на Мосбирже. К срочным контрактам, базовым активом которых станет ставка ЦБ РФ, хотят приобщить широкую аудиторию, в том числе неквалифицированных инвесторов. У них появится возможность строить более сложные инвестиционные стратегии. Новая возможность для многих может обернуться и ощутимой прибылью, и серьезной потерей, особенно для новичков, предупреждают эксперты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФьючерсы для народаМосбиржа решила приоткрыть новые горизонты и планирует предложить фьючерс, базовым активом которого будет ключевая ставка Банка России. Этот инструмент появится на торгах в 2025 году. Расширение линейки, предполагают представители торговой площадки, может сделать рынок процентных деривативов более привлекательным. Доступ к финансовым инструментам, которые ранее были преимущественно доступны профессиональным игрокам, откроют и для непрофессионалов.В классическом понимании, фьючерс – это производный инструмент, который основан на определенной стоимости в будущем базового реального актива. Фьючерс на ключевую ставку Центрального Банка можно рассматривать, как возможность отыграть действия регулятора в отношении ключевой ставки. Как и у всех срочных контрактов, у нового фьючерса будет свой "срок жизни". Известно, что он будет привязан к датам заседания регулятора, рассказывает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Олег Решетников."Данный инструмент предоставляет определенный перечень возможностей. Пожалуй, главная – это хеджирование (минимизация) рисков, которые могут возникнуть в связи с изменением ключевой ставки. Также это и спекулятивная возможность получить прибыль от предсказания действий ЦБ. Подобные инструменты уже существуют, но используются, как правило, профессионалами и достаточно сложны для понимания неквалифицированного инвестора. Новый инструмент должен решить эту проблему и расширить перечень возможностей инвесторов по работе с рисками на рынке", – отмечает специалист.Ликвидность в приоритетеПо сути, новый фьючерс – это договор, в рамках которого стороны соглашаются на получение определенной суммы денег в зависимости от уровня ставки ЦБ на заданную дату. Основные цели – желание расширить линейку доступных финансовых инструментов и привлечь новых участников, увеличив ликвидность рынка, говорит основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев."Фьючерс на ключевую ставку Банка России – финансовый инструмент, который позволяет инвесторам делать прогнозы на будущее значение ключевой ставки. Это может заинтересовать профессиональных трейдеров, брокеров и их клиентов, частных инвесторов, а также компании, чья деятельность зависит от изменения ставок. Однако торговля фьючерсами связана с высокими рисками. Перед началом работы с этим инструментом инвесторам необходимо тщательно изучить все его особенности", – указывает экономист.Фьючерсы как зеркало азартаНа биржах наиболее популярными фьючерсами являются срочные контракты на основе курса акций, валют, золота, нефти и других товаров. Это контракт на покупку или продажу базового актива в определенный период в будущем по определенной цене. На практике это спекулятивный инструмент, аналог тотализатора, поясняет эксперт Центра стратегических исследований Сергей Зайнуллин."Если вы купили фьючерс и цена базового актива выросла, то вы закрыли фьючерс с прибылью. Если упала – то с убытком. Введение такого инструмента (фьючерса на ключевую ставку ЦБ РФ, – ред.) вызывает опасения. С одной стороны, это показывает перекос биржевой деятельности от инвестиций к спекуляциям. С другой – такой "тотализатор" на политику Банка России, демонстрирует, что денежно-кредитная политика становится все более хаотичной и все менее экономически обоснованной и предсказуемой", – отмечает экономист.Фьючерс на процентную ставку – это, по сути, пари между двумя участниками, один из которых ожидает роста процентной ставки, другой – понижения, уточняет в свою очередь один из основных принципов срочного контракта доктор экономических наук, заведующая кафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета РУДН Дарья Динец."Победившая в споре сторона получает разницу в ставках, умноженную на номинал, в данном случае – на одну тысячу рублей. Иными словами, если инвестор ставит на 19-процентную ключевую ставку, а ЦБ по факту устанавливает ставку в 20 процентов, то такой инвестор заплатит бирже 1 процент с каждой тысячи рублей номинала фьючерса. Такой инструмент обычно используется для увеличения ликвидности финансового рынка, поскольку расчеты по нему проводятся через клиринговую палату биржи на постоянной основе. То есть, если фьючерс трехлетний, то разницу в процентных ставках будут перечислять между сторонами каждый раз при объявлении нового значения процентной ставки", – указывает эксперт.Московская биржа рассчитывает, что запуск нового инструмента обеспечит приток денег и увеличит количество участников на рынке, продолжает Астафьев. По его убеждению, для успешной работы с этим инструментом важно разбираться в принципах работы срочного рынка, понимать все возможные риски и особенности фьючерсов. Такой же точки зрения придерживается Динец, отмечая, что Мосбиржа, решилась на такой шаг, поскольку индекс Мосбиржи в последнее время обновляет антирекорды. "Количество и качество инвесторов не достигли досанкционного уровня, инструмент должен привлечь не только дополнительную ликвидность на биржу, но и увеличить обороты торгов", – подчеркнула экономист.Инвестиционный хет-трикИменно из-за высокой опасности "погореть" на фьючерсах, торговать на рынке обычно разрешается только квалифицированным инвесторам. Чтобы им стать, нужно соответствовать одному из критериев, напоминает Зайнуллин.Первый – имеющиеся активы на сумму 6 миллионов рублей и более. В их числе могут быть денежные средства на всех счетах и вкладах, активы на брокерских счетах и обезличенных металлических счетах (ОМС).Второй – оборот по сделкам за последний год должен быть не менее 6 миллионов рублей, а за последние четыре квартала должно быть в среднем не менее десяти сделок, и – не реже одного раза в месяц. Кстати, последние четыре квартала рассчитываются до даты подачи заявления о присвоении статуса "квала".Третий – опыт работы в компании, которая занимается ценными бумагами, должен быть не менее трех лет, или – опыт работы два года в организации, которая имеет статус квалифицированного инвестора.Четвертый – высшее образование, полученное в вузе, который может аттестовывать студентов для профессиональной работы на финансовом рынке.Сейчас представители Мосбиржи говорят, что "целевая аудитория нового фьючерса на ключевую ставку – это в основном физические лица". Обещают, что ради них максимально упростят "параметры и порядок исполнения контракта". При этом уточнили, что неквалифицированным инвесторам придется все же пройти тестирование. Какие опции в него войдут, а на что, если можно так выразиться, "закроют глаза" – пока не известно. Критерии тестирования и дизайн контракта для инвесторов-любителей, которые решат поиграть в предсказания про ставку ЦБ – на стадии обсуждения.

https://1prime.ru/20241218/bank-rossii-853654803.html

https://1prime.ru/20241217/mosbirzha-853626595.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

москва, рынки, сергей зайнуллин, мосбиржа, фьючерсы, ставка банка россии