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Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной

Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной

Президент России Владимир Путин надеется, что решение Центробанка по ключевой ставке будет сбалансированным и отражать текущую ситуацию. Об этом глава... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:35+0300

2024-12-19T15:35+0300

2024-12-19T15:48+0300

экономика

россия

владимир путин

ставка

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин надеется, что решение Центробанка по ключевой ставке будет сбалансированным и отражать текущую ситуацию. Об этом глава государства заявил в рамках ежегодной прямой линии."Надеюсь, что оно (решение ЦБ о ключевой ставке - ред.) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня", — отметил российский лидер.Путин также добавил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не сообщает ему заранее о решении по ключевой ставке, которое принимается на совете директоров.Ранее в октябре Банк России повысил ключевую ставку на 2 пункта до 21% годовых.

https://1prime.ru/20241219/stavka-853671159.html

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россия, владимир путин, ставка