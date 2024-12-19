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Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241219/stavka-853711665.html
Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной
Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной
Президент России Владимир Путин надеется, что решение Центробанка по ключевой ставке будет сбалансированным и отражать текущую ситуацию. Об этом глава... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:35+0300
2024-12-19T15:48+0300
экономика
россия
владимир путин
ставка
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин надеется, что решение Центробанка по ключевой ставке будет сбалансированным и отражать текущую ситуацию. Об этом глава государства заявил в рамках ежегодной прямой линии."Надеюсь, что оно (решение ЦБ о ключевой ставке - ред.) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня", — отметил российский лидер.Путин также добавил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не сообщает ему заранее о решении по ключевой ставке, которое принимается на совете директоров.Ранее в октябре Банк России повысил ключевую ставку на 2 пункта до 21% годовых.
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россия, владимир путин, ставка
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ставка
15:35 19.12.2024 (обновлено: 15:48 19.12.2024)
 
Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной

Путин надеется, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной и будет отвечать реалиям

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин надеется, что решение Центробанка по ключевой ставке будет сбалансированным и отражать текущую ситуацию. Об этом глава государства заявил в рамках ежегодной прямой линии.
"Надеюсь, что оно (решение ЦБ о ключевой ставке - ред.) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня", — отметил российский лидер.
Путин также добавил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не сообщает ему заранее о решении по ключевой ставке, которое принимается на совете директоров.
Ранее в октябре Банк России повысил ключевую ставку на 2 пункта до 21% годовых.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Банк России в игре. Ключевая ставка добралась до биржи
04:04
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинставка
 
 
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