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В Симферополе арестовали капитана потерпевшего крушение танкера - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Симферополе арестовали капитана потерпевшего крушение танкера
В Симферополе арестовали капитана потерпевшего крушение танкера - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Симферополе арестовали капитана потерпевшего крушение танкера
Суд в Симферополе принял решение о двухмесячном аресте капитана танкера "Волгонефть 212" по запросу следствия, как сообщила пресс-служба Следственного... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T17:06+0300
2024-12-19T17:06+0300
происшествия
россия
нефтяные танкеры
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Суд в Симферополе принял решение о двухмесячном аресте капитана танкера "Волгонефть 212" по запросу следствия, как сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Крыма и Севастополя. Капитаны обоих танкеров "Волгонефть", которые столкнулись с бедой в Чёрном море, уже были задержаны и допросены, сообщили ранее в СК. "По ходатайству следствия капитану нефтетанкера "Волгонефть-212", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч.2 ст. 263 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 17.02.2025", - говорится в заявлении ведомства. 15 декабря в районе Керченского пролива произошла авария с танкерами "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Как уточнял Росморречфлот, катастрофа произошла в результате шторма, что также привело к разливу нефтепродуктов, и сейчас предпринимаются меры для его устранения. Экстренные службы сообщили, что танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и согласно предварительным данным, в море утекло около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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россия, нефтяные танкеры, черное море
Происшествия, РОССИЯ, нефтяные танкеры, Черное море
17:06 19.12.2024
 
В Симферополе арестовали капитана потерпевшего крушение танкера

СК: капитан потерпевшего крушение танкера "Волгонефть 212" арестован на 2 месяца

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Суд в Симферополе принял решение о двухмесячном аресте капитана танкера "Волгонефть 212" по запросу следствия, как сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Крыма и Севастополя.
Капитаны обоих танкеров "Волгонефть", которые столкнулись с бедой в Чёрном море, уже были задержаны и допросены, сообщили ранее в СК.
"По ходатайству следствия капитану нефтетанкера "Волгонефть-212", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч.2 ст. 263 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 17.02.2025", - говорится в заявлении ведомства.
15 декабря в районе Керченского пролива произошла авария с танкерами "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Как уточнял Росморречфлот, катастрофа произошла в результате шторма, что также привело к разливу нефтепродуктов, и сейчас предпринимаются меры для его устранения.
Экстренные службы сообщили, что танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и согласно предварительным данным, в море утекло около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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ПроисшествияРОССИЯнефтяные танкерыЧерное море
 
 
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