https://1prime.ru/20241219/suverenitet-853700702.html
Путин оценил важность суверенитета России для роста ее экономики
Путин оценил важность суверенитета России для роста ее экономики - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил важность суверенитета России для роста ее экономики
Суверенитет особенно важен для России, так как в случае его утраты страна рискует потерять государственность. Об этом сообщил российский президент Владимир... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T12:28+0300
2024-12-19T12:28+0300
2024-12-19T12:36+0300
россия
владимир путин
суверенитет
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Суверенитет особенно важен для России, так как в случае его утраты страна рискует потерять государственность. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.Он добавил, что суверенитет бывает разный: оборонный, технологический, научный, образовательный, культурный. По словам президента, все они важны."Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Кроме того, президент России назвал рост отечественной экономики преимущественно результатом суверенитета.
https://1prime.ru/20241216/putin-853607725.html
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россия, владимир путин, суверенитет
РОССИЯ, Владимир Путин, Суверенитет
Путин оценил важность суверенитета России для роста ее экономики
Путин: суверенитет подталкивает экономику России к росту
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Суверенитет особенно важен для России, так как в случае его утраты страна рискует потерять государственность. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
Он добавил, что суверенитет бывает разный: оборонный, технологический, научный, образовательный, культурный. По словам президента, все они важны.
"Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Кроме того, президент России назвал рост отечественной экономики преимущественно результатом суверенитета.
Путин назвал один из ключевых инструментов защиты суверенитета России