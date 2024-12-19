https://1prime.ru/20241219/suverenitet-853700702.html

Путин оценил важность суверенитета России для роста ее экономики

Путин оценил важность суверенитета России для роста ее экономики - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил важность суверенитета России для роста ее экономики

Суверенитет особенно важен для России, так как в случае его утраты страна рискует потерять государственность. Об этом сообщил российский президент Владимир... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:28+0300

2024-12-19T12:28+0300

2024-12-19T12:36+0300

россия

владимир путин

суверенитет

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Суверенитет особенно важен для России, так как в случае его утраты страна рискует потерять государственность. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.Он добавил, что суверенитет бывает разный: оборонный, технологический, научный, образовательный, культурный. По словам президента, все они важны."Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Кроме того, президент России назвал рост отечественной экономики преимущественно результатом суверенитета.

https://1prime.ru/20241216/putin-853607725.html

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россия, владимир путин, суверенитет