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"Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными в НРД акциями - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241219/torgovlya-853712751.html
"Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными в НРД акциями
"Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными в НРД акциями - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными в НРД акциями
"Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными из-за санкций в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московская биржа)... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:04+0300
2024-12-19T16:04+0300
экономика
россия
инвестиции
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными из-за санкций в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московская биржа) иностранными акциями, следует из сообщения инвесткомпании. "Мы возобновляем торговлю заблокированными в НРД акциями. Речь идет о бумагах популярных компаний: NVIDIA, AT&amp;T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и других. Торговля будет проходить в рамках внебиржевого рынка. Позже список будет расширяться", - сообщает компания. Сделки можно совершать в приложении "Т-инвестиций". Продавать могут все клиенты, а покупать - квалифицированные инвесторы, торги будут идти с 10.00 до 23.50 мск ежедневно по будням, поясняют в инвесткомпании. Расчеты и котировки будут проходить в рублях, также добавляют в компании. Евросоюз в начале июня 2022 года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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россия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, инвестиции
16:04 19.12.2024
 
"Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными в НРД акциями

"Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными в НРД иностранными акциями

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" начали внебиржевую торговлю заблокированными из-за санкций в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московская биржа) иностранными акциями, следует из сообщения инвесткомпании.
"Мы возобновляем торговлю заблокированными в НРД акциями. Речь идет о бумагах популярных компаний: NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и других. Торговля будет проходить в рамках внебиржевого рынка. Позже список будет расширяться", - сообщает компания.
Сделки можно совершать в приложении "Т-инвестиций". Продавать могут все клиенты, а покупать - квалифицированные инвесторы, торги будут идти с 10.00 до 23.50 мск ежедневно по будням, поясняют в инвесткомпании. Расчеты и котировки будут проходить в рублях, также добавляют в компании.
Евросоюз в начале июня 2022 года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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ЭкономикаРОССИЯинвестиции
 
 
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