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Во Франции оценили возможности Трампа привести Россию и Украину к миру - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Во Франции оценили возможности Трампа привести Россию и Украину к миру
Во Франции оценили возможности Трампа привести Россию и Украину к миру - 19.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции оценили возможности Трампа привести Россию и Украину к миру
Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте, выразила уверенность в том, что избранный президент США Дональд... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:21+0300
2024-12-19T09:21+0300
россия
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дональд трамп
марин ле пен
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте, выразила уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, что приведет к дипломатическому решению конфликта. Она отметила, что "эта война закончится" и верит, что Трамп сможет усадить Владимира Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров. Трамп сам ранее высказывался о своих намерениях по урегулированию конфликта на Украине и утверждал, что сможет решить проблему всего за один день. В Россия не раз высказывали мнение о том, что украинский вопрос значительно сложнее, чем представляет новоизбранный американский президент. Ранее в Москве подчеркивали, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному решению конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законными целями для России. Он также уточнял, что США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой украинских кадров на территориях союзных стран. С другой стороны, украинская сторона отказывается вести переговоры с Россией, ссылаясь на законодательный запрет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на эту позицию. Ранее Путин предложил мирные инициативы для урегулирования: прекращение огня после вывода украинских войск, отказ Украины от вступления в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после атак на Курскую область, Путин усомнился в возможности переговоров с теми, кто "наносят удары по мирным людям". Ле Пен также планирует снова баллотироваться на пост президента Франции, и опросы показывают, что она может занять первое место в первом туре. За свою карьеру она уже трижды пыталась стать президентом, но до сих пор не удавалось одержать победу в финальных выборах. Следующие выборы во Франции запланированы на май 2027 года.
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россия, украина, дональд трамп, марин ле пен
РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Марин Ле Пен
09:21 19.12.2024
 
Во Франции оценили возможности Трампа привести Россию и Украину к миру

Ле Пен: Трампу удастся привести РФ и Украину к мирному решению конфликта

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте, выразила уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, что приведет к дипломатическому решению конфликта.
Она отметила, что "эта война закончится" и верит, что Трамп сможет усадить Владимира Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров. Трамп сам ранее высказывался о своих намерениях по урегулированию конфликта на Украине и утверждал, что сможет решить проблему всего за один день.
В Россия не раз высказывали мнение о том, что украинский вопрос значительно сложнее, чем представляет новоизбранный американский президент.
Ранее в Москве подчеркивали, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному решению конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законными целями для России.
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Он также уточнял, что США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой украинских кадров на территориях союзных стран. С другой стороны, украинская сторона отказывается вести переговоры с Россией, ссылаясь на законодательный запрет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на эту позицию. Ранее Путин предложил мирные инициативы для урегулирования: прекращение огня после вывода украинских войск, отказ Украины от вступления в НАТО и проведение демилитаризации.
Однако после атак на Курскую область, Путин усомнился в возможности переговоров с теми, кто "наносят удары по мирным людям". Ле Пен также планирует снова баллотироваться на пост президента Франции, и опросы показывают, что она может занять первое место в первом туре. За свою карьеру она уже трижды пыталась стать президентом, но до сих пор не удавалось одержать победу в финальных выборах. Следующие выборы во Франции запланированы на май 2027 года.
 
РОССИЯУКРАИНАДональд ТрампМарин Ле Пен
 
 
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