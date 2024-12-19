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МВФ выделит Украине новый кредитный транш - 19.12.2024, ПРАЙМ
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МВФ выделит Украине новый кредитный транш
МВФ выделит Украине новый кредитный транш - 19.12.2024, ПРАЙМ
МВФ выделит Украине новый кредитный транш
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) 20 декабря примет решение о выделении Украине очередного транша финансовой помощи на сумму 1,1 миллиарда... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T19:09+0300
2024-12-19T19:10+0300
экономика
мвф
транш
украина
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) 20 декабря примет решение о выделении Украине очередного транша финансовой помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов в рамках действующей кредитной программы, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "Исполнительный совет соберется на встречу завтра, 20 декабря. Украина получит доступ приблизительно к 1,1 миллиарда долларов США", - сообщила она на брифинге на вопрос агентства о том, сколько денег МВФ планирует выделить Киеву до конца 2024 года. Как отметила Козак, после выделения указанной суммы общий объем предоставленных Украине средств в рамках кредитной программы МВФ достигнет 9,8 миллиарда долларов. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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мвф, транш, украина
Экономика, МВФ, транш, УКРАИНА
19:09 19.12.2024 (обновлено: 19:10 19.12.2024)
 
МВФ выделит Украине новый кредитный транш

МВФ 20 декабря выделит Украине новый кредитный транш на $1,1 млрд

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) 20 декабря примет решение о выделении Украине очередного транша финансовой помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов в рамках действующей кредитной программы, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости.
"Исполнительный совет соберется на встречу завтра, 20 декабря. Украина получит доступ приблизительно к 1,1 миллиарда долларов США", - сообщила она на брифинге на вопрос агентства о том, сколько денег МВФ планирует выделить Киеву до конца 2024 года.
Как отметила Козак, после выделения указанной суммы общий объем предоставленных Украине средств в рамках кредитной программы МВФ достигнет 9,8 миллиарда долларов.
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов.
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12 декабря, 22:11
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
 
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