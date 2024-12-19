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Путин объяснил рост цен в России

Путин объяснил рост цен в России - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил рост цен в России

Рост цен в России связан с тем, что предложение не успевает за спросом, подчеркнул глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:33+0300

2024-12-19T12:33+0300

2024-12-19T12:49+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Рост цен в России связан с тем, что предложение не успевает за спросом, подчеркнул глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии."По поводу роста цен - здесь существует вещи объективного характера и субъективного. Объективные в чем заключаются, и самые главные, предложение на рынке должно соответствовать доходам населения или доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработная плата росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции", — отметил глава государства.Президент подчеркнул, что вторая причина — урожай, который может варьироваться и повлиять на цены. Третья причина - увеличение мировых цен на некоторые продукты. Путин также отметил, что внешние ограничения и санкции также влияют на стоимость продуктов, увеличивая затраты на логистику. Однако президент подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает себя мясом и потребление мяса в стране увеличивается в два раза.Путин также упомянул рост цен на масло, отметив, что розничные цены на сливочное масло в этом году выросли на 33-34%, особенно в некоторых регионах, из-за недостатка молока для производства этого продукта. Он отметил, что потребление молока в стране растет, но его производство также увеличивается, но недостаточно быстро. По данным Росстата, сливочное масло подорожало на 0,55% за неделю с 10 по 16 декабря и на 34,42% с начала года.

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россия, владимир путин