https://1prime.ru/20241219/ukraina-853717638.html
На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского
На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского - 19.12.2024, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский, обладая безграничной властью, утратил связь с реальностью. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T17:17+0300
2024-12-19T17:17+0300
2024-12-19T17:28+0300
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, обладая безграничной властью, утратил связь с реальностью. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Украинский парламентарий добавил, что пять лет у власти совершенно нарушили восприятие Зеленским реальности, так как до сих пор думает, что способен поднять или опустить любого мирового политика.Дубинский добавил, что Зеленский стремится снизить напряженность вокруг украинской темы в первые месяцы президентства Трампа, чтобы вопрос прекращения войны отошел на второй план. Ранее украинский лидер сообщил, что не допустит участия венгерского премьера Виктора Орбана в разрешении кризиса на Украине и в резкой форме предложил ему отказаться от миротворческих усилий. Ранее ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк."
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского
Нардеп Дубинский: безграничная власть лишила Зеленского восприятия реальности
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский, обладая безграничной властью, утратил связь с реальностью. Такое заявление в своем Telegram-канале
сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Украинский парламентарий добавил, что пять лет у власти совершенно нарушили восприятие Зеленским реальности, так как до сих пор думает, что способен поднять или опустить любого мирового политика.
Дубинский добавил, что Зеленский стремится снизить напряженность вокруг украинской темы в первые месяцы президентства Трампа, чтобы вопрос прекращения войны отошел на второй план.
Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского
Ранее украинский лидер сообщил, что не допустит участия венгерского премьера Виктора Орбана в разрешении кризиса на Украине и в резкой форме предложил ему отказаться от миротворческих усилий.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк."