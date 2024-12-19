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Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад
Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад - 19.12.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад
На фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России банки открывают сезон привлечения новых средств вкладчиков к Новому году. Как правильно им | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T02:02+0300
2024-12-19T02:02+0300
финансы
банки
мери валишвили
рэу им. г.в.плеханова
ставки по вкладам
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. На фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России банки открывают сезон привлечения новых средств вкладчиков к Новому году. Как правильно им воспользоваться, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Она напомнила, что Банк России стабильно продолжает повышать ключевую ставку и не ожидает ее существенного снижения в течение всего следующего года. На этом фоне разумно принять одно из выгодных новогодних предложений банков – некоторые из них предлагают ставки по вкладам до 25% годовых. "При этом изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих", - советует она. При выборе оптимального способа вложения лучше сочетать срочный вклад и накопительный счет. Первый позволит получить максимум доходности, второй даст возможность оперативно распоряжаться деньгами, получая процент на остаток. По накопительным счетам банки тоже предлагают интересные условия для новых клиентов или в премиум-сегменте. В конце декабря разумно выбрать именно их, ведь пока не до конца ясно, что банки будут делать после решения ЦБ по ставке. Если в январе вклады станут еще выгоднее, полученный доход по счету можно переложить туда, заключила Валишвили.
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финансы, банки, мери валишвили, рэу им. г.в.плеханова, ставки по вкладам
Финансы, Банки, Мери Валишвили, РЭУ им. Г.В.Плеханова, ставки по вкладам
02:02 19.12.2024
 
Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад

Эксперт Валишвили: в конце декабря лучше открыть не вклад, а накопительный счет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. На фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России банки открывают сезон привлечения новых средств вкладчиков к Новому году. Как правильно им воспользоваться, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Она напомнила, что Банк России стабильно продолжает повышать ключевую ставку и не ожидает ее существенного снижения в течение всего следующего года. На этом фоне разумно принять одно из выгодных новогодних предложений банков – некоторые из них предлагают ставки по вкладам до 25% годовых.
"При этом изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих", - советует она.
При выборе оптимального способа вложения лучше сочетать срочный вклад и накопительный счет. Первый позволит получить максимум доходности, второй даст возможность оперативно распоряжаться деньгами, получая процент на остаток.
По накопительным счетам банки тоже предлагают интересные условия для новых клиентов или в премиум-сегменте. В конце декабря разумно выбрать именно их, ведь пока не до конца ясно, что банки будут делать после решения ЦБ по ставке. Если в январе вклады станут еще выгоднее, полученный доход по счету можно переложить туда, заключила Валишвили.
%Вклады - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
Уже недолго. Когда будет пик ставок по вкладам
8 декабря, 02:02
 
ФинансыБанкиМери ВалишвилиРЭУ им. Г.В.Плехановаставки по вкладам
 
 
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