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Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад

Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад - 19.12.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как открыть самый выгодный новогодний вклад

На фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России банки открывают сезон привлечения новых средств вкладчиков к Новому году. Как правильно им | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T02:02+0300

2024-12-19T02:02+0300

2024-12-19T02:02+0300

финансы

банки

мери валишвили

рэу им. г.в.плеханова

ставки по вкладам

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. На фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России банки открывают сезон привлечения новых средств вкладчиков к Новому году. Как правильно им воспользоваться, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Она напомнила, что Банк России стабильно продолжает повышать ключевую ставку и не ожидает ее существенного снижения в течение всего следующего года. На этом фоне разумно принять одно из выгодных новогодних предложений банков – некоторые из них предлагают ставки по вкладам до 25% годовых. "При этом изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих", - советует она. При выборе оптимального способа вложения лучше сочетать срочный вклад и накопительный счет. Первый позволит получить максимум доходности, второй даст возможность оперативно распоряжаться деньгами, получая процент на остаток. По накопительным счетам банки тоже предлагают интересные условия для новых клиентов или в премиум-сегменте. В конце декабря разумно выбрать именно их, ведь пока не до конца ясно, что банки будут делать после решения ЦБ по ставке. Если в январе вклады станут еще выгоднее, полученный доход по счету можно переложить туда, заключила Валишвили.

https://1prime.ru/20241208/vklady-853387213.html

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финансы, банки, мери валишвили, рэу им. г.в.плеханова, ставки по вкладам