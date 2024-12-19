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Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России

Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России - 19.12.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:06+0300

2024-12-19T16:06+0300

2024-12-19T16:10+0300

экономика

суд

банк

русхимальянс

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", с немецкого банка Landesbank Baden-Wurttemberg более 51,8 миллиона евро (более 5,6 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу немецкого банка на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Суд взыскал с ответчика сумму выплаты и проценты по банковской гарантии, которую он выдал немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам строительства газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. Ранее суд первой инстанции удовлетворил аналогичные иски "Русхимальянса" к другим немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank.

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суд, банк, русхимальянс