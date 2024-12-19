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Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241219/vzyskanie-853712984.html
Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России
Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:06+0300
2024-12-19T16:10+0300
экономика
суд
банк
русхимальянс
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", с немецкого банка Landesbank Baden-Wurttemberg более 51,8 миллиона евро (более 5,6 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу немецкого банка на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Суд взыскал с ответчика сумму выплаты и проценты по банковской гарантии, которую он выдал немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам строительства газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. Ранее суд первой инстанции удовлетворил аналогичные иски "Русхимальянса" к другим немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank.
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суд, банк, русхимальянс
Экономика, суд, банк, Русхимальянс
16:06 19.12.2024 (обновлено: 16:10 19.12.2024)
 
Суд взыскал с банка ФРГ свыше 50 миллионов евро в пользу компании из России

Суд утвердил взыскание с банка ФРГ более €51,8 млн евро в пользу "Русхимальянса"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", с немецкого банка Landesbank Baden-Wurttemberg более 51,8 миллиона евро (более 5,6 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу немецкого банка на принятое в июле решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу.
Суд взыскал с ответчика сумму выплаты и проценты по банковской гарантии, которую он выдал немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам строительства газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области.
%Судья - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Суд взыскал убытки с лондонского филиала ING Bank в пользу банка "Зенит"
13 декабря, 10:43
Ранее суд первой инстанции удовлетворил аналогичные иски "Русхимальянса" к другим немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank.
 
ЭкономикасудбанкРусхимальянс
 
 
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