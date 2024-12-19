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США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил - 19.12.2024, ПРАЙМ
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США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил
США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил - 19.12.2024, ПРАЙМ
США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил
Соединенные Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если Российская Федерация откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T21:50+0300
2024-12-19T22:03+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если Российская Федерация откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения ДСНВ. Такое заявление сделал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*.По его словам, Соединенные Штаты "готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия".Также Файнер заявил, что США могут пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, в том числе КНР, продолжат наращивать свои арсеналы. * Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО.
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сша, ядерное оружие
Вооружения, США, ядерное оружие
21:50 19.12.2024 (обновлено: 22:03 19.12.2024)
 
США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил

Белый дом: США усилят боеготовность ядерных сил при отказе РФ от взаимодействия

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если Российская Федерация откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения ДСНВ. Такое заявление сделал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*.
По его словам, Соединенные Штаты "готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия".
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Также Файнер заявил, что США могут пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, в том числе КНР, продолжат наращивать свои арсеналы.
* Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО.
 
ВооруженияСШАядерное оружие
 
 
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