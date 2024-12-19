https://1prime.ru/20241219/yao-853724542.html

США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил

США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил - 19.12.2024, ПРАЙМ

США пригрозили России усилением боеготовности своих ядерных сил

Соединенные Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если Российская Федерация откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T21:50+0300

2024-12-19T21:50+0300

2024-12-19T22:03+0300

вооружения

сша

ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если Российская Федерация откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения ДСНВ. Такое заявление сделал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*.По его словам, Соединенные Штаты "готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия".Также Файнер заявил, что США могут пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, в том числе КНР, продолжат наращивать свои арсеналы. * Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО.

https://1prime.ru/20241210/putin-853475199.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ядерное оружие