https://1prime.ru/20241219/youtube--853710840.html

Путин высказался по поводу замедления Youtube в России

Путин высказался по поводу замедления Youtube в России - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин высказался по поводу замедления Youtube в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в стране, отметив, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:12+0300

2024-12-19T15:12+0300

2024-12-19T15:12+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в стране, отметив, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со стороны России. "По поводу торможения YouTube, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне", - заявил Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. В июле председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться на 70%, однако мобильная связь пока не затронута этой мерой. Позже Роскомнадзор проинформировал РИА Новости, что причиной для принятия мер против YouTube стали неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что наблюдается снижение трафика к YouTube в сетях фиксированной связи, в то время как трафик на платформы VK и RuTube значительно увеличивается. Кроме того, Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube не выполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев добавил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube, так как трафик переходит на российские платформы. На российском рынке сейчас доступны такие сервисы, как "VK Клипы", "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, а также "Пикабу". В июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщил о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://1prime.ru/20241003/youtube-851951146.html

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россия, владимир путин, youtube, google