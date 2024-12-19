Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин высказался по поводу замедления Youtube в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241219/youtube--853710840.html
Путин высказался по поводу замедления Youtube в России
Путин высказался по поводу замедления Youtube в России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин высказался по поводу замедления Youtube в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в стране, отметив, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:12+0300
2024-12-19T15:12+0300
россия
владимир путин
youtube
google
https://cdnn.1prime.ru/img/83373/37/833733721_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_781e54b2e1fc5e34edb8b3437e337bc4.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в стране, отметив, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со стороны России. "По поводу торможения YouTube, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне", - заявил Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. В июле председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться на 70%, однако мобильная связь пока не затронута этой мерой. Позже Роскомнадзор проинформировал РИА Новости, что причиной для принятия мер против YouTube стали неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что наблюдается снижение трафика к YouTube в сетях фиксированной связи, в то время как трафик на платформы VK и RuTube значительно увеличивается. Кроме того, Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube не выполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев добавил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube, так как трафик переходит на российские платформы. На российском рынке сейчас доступны такие сервисы, как "VK Клипы", "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, а также "Пикабу". В июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщил о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://1prime.ru/20241003/youtube-851951146.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83373/37/833733721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_091873c55ccc3c273f17110d0a16c72e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, youtube, google
РОССИЯ, Владимир Путин, YouTube, Google
15:12 19.12.2024
 
Путин высказался по поводу замедления Youtube в России

Путин: вопросов по замедлению Youtube в России больше на стороне компании

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в стране, отметив, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со стороны России.
"По поводу торможения YouTube, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне", - заявил Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В июле председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться на 70%, однако мобильная связь пока не затронута этой мерой.
Позже Роскомнадзор проинформировал РИА Новости, что причиной для принятия мер против YouTube стали неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts
3 октября, 20:02
В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что наблюдается снижение трафика к YouTube в сетях фиксированной связи, в то время как трафик на платформы VK и RuTube значительно увеличивается.
Кроме того, Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube не выполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев добавил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube, так как трафик переходит на российские платформы.
На российском рынке сейчас доступны такие сервисы, как "VK Клипы", "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, а также "Пикабу". В июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщил о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
 
РОССИЯВладимир ПутинYouTubeGoogle
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала