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Юань на Мосбирже вырос до максимума с 5 декабря - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже вырос до максимума с 5 декабря
Юань на Мосбирже вырос до максимума с 5 декабря - 19.12.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже вырос до максимума с 5 декабря
Курс китайской валюты в четверг растет третью сессию подряд и обновляет максимум с 5 декабря, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:32+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в четверг растет третью сессию подряд и обновляет максимум с 5 декабря, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.21 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 14,19 рубля, а ранее в четверг юань максимально дорожал до 14,26 рубля - максимума с 5 декабря, следует из данных Московской биржи. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 50 миллиардов рублей. Уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит в пятницу ключевую ставку как минимум на 2 процентных пункта, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Остается открытым лишь вопрос, будет ли это последним повышением или цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится в следующем году. Мы склоняемся ко второму варианту. Сильного ослабления российской валюты не ждем. С большой вероятностью завтрашнее решение ЦБ придаст дополнительные силы рублю", - добавляет он. Стоит следить за уровнем 105-105,8 рублей за доллар советует Владислав Антонов из BitRiver. "Если доллар пройдет ее вверх на фоне своего глобального укрепления на форексе и роста доходности облигаций, то тогда давление на рубль усилится со стороны импортеров, которые попытаются заключить внешнеэкономические сделки до конца года. Для укрепления нацвалюты РФ пока нет факторов, кроме налогового периода", - добавляет он.
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россия, курсы валют, мосбиржа, юань, рубль
РОССИЯ, курсы валют, Мосбиржа, юань, рубль
14:32 19.12.2024
 
Юань на Мосбирже вырос до максимума с 5 декабря

Курс юаня на Московской бирже растет и обновляет максимум за две недели

© fotolia.com / Comugnero Silvana%Юань
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© fotolia.com / Comugnero Silvana
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в четверг растет третью сессию подряд и обновляет максимум с 5 декабря, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.21 мск повышается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 14,19 рубля, а ранее в четверг юань максимально дорожал до 14,26 рубля - максимума с 5 декабря, следует из данных Московской биржи.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 50 миллиардов рублей.
Уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит в пятницу ключевую ставку как минимум на 2 процентных пункта, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Остается открытым лишь вопрос, будет ли это последним повышением или цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится в следующем году. Мы склоняемся ко второму варианту. Сильного ослабления российской валюты не ждем. С большой вероятностью завтрашнее решение ЦБ придаст дополнительные силы рублю", - добавляет он.
Стоит следить за уровнем 105-105,8 рублей за доллар советует Владислав Антонов из BitRiver. "Если доллар пройдет ее вверх на фоне своего глобального укрепления на форексе и роста доходности облигаций, то тогда давление на рубль усилится со стороны импортеров, которые попытаются заключить внешнеэкономические сделки до конца года. Для укрепления нацвалюты РФ пока нет факторов, кроме налогового периода", - добавляет он.
 
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