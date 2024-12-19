https://1prime.ru/20241219/zarplaty-853700432.html

Путин заявил о росте реальных зарплат в России в 2024 году

Путин заявил о росте реальных зарплат в России в 2024 году - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о росте реальных зарплат в России в 2024 году

Реальные зарплаты в России в 2024 году выросли на девять процентов, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:23+0300

2024-12-19T12:23+0300

2024-12-19T12:26+0300

россия

владимир путин

реальные зарплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853699738_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_20eb3009be84a98f58b6cda08936f9ef.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в 2024 году выросли на девять процентов, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, располагаемые доходы населения также выросли."Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть. Именно в реальном. За минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что, в целом, эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная", - подчеркнул российский лидер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, реальные зарплаты