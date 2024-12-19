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Путин заявил о росте реальных зарплат в России в 2024 году
Путин заявил о росте реальных зарплат в России в 2024 году - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о росте реальных зарплат в России в 2024 году
Реальные зарплаты в России в 2024 году выросли на девять процентов, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T12:23+0300
2024-12-19T12:23+0300
2024-12-19T12:26+0300
россия
владимир путин
реальные зарплаты
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в 2024 году выросли на девять процентов, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, располагаемые доходы населения также выросли."Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть. Именно в реальном. За минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что, в целом, эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная", - подчеркнул российский лидер.
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россия, владимир путин, реальные зарплаты
РОССИЯ, Владимир Путин, реальные зарплаты
Путин заявил о росте реальных зарплат в России в 2024 году
Путин: зарплата в России в реальном выражении в 2024 г выросла на 9%
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в 2024 году выросли на девять процентов, заявил российский президент Владимир Путин.
По его словам, располагаемые доходы населения также выросли.
"Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть. Именно в реальном. За минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что, в целом, эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная", - подчеркнул российский лидер.