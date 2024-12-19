https://1prime.ru/20241219/zelenskiy-853694023.html

На Западе одной фразой описали положение Зеленского

На Западе одной фразой описали положение Зеленского - 19.12.2024, ПРАЙМ

На Западе одной фразой описали положение Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T09:03+0300

2024-12-19T09:03+0300

2024-12-19T09:03+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк." Эта фраза сопровождалась фотографией президента Украины. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, также высказал мнение о доступном Зеленском, назвав его печальную судьбу и заявив, что в истории он останется "кровавым клоуном". Согласно данным газеты Times, популярность Зеленского среди украинцев стремительно падает, и его шансы на переизбрание уменьшаются. Исследование показало, что только 16% опрошенных готовы голосовать за него на новых выборах, а 60% выступают против его повторной кандидатуры. Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины утверждал, что выборы в текущих условиях "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отметил, что единственно легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент, а спикер Верховной рады — его представитель. Путин добавил, что для легитимного избрания президента в Киеве необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не предполагает продление результатов прошлых выборов, что не прописано в конституции.

https://1prime.ru/20241218/vybory-853675945.html

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россия, украина, владимир зеленский