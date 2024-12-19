https://1prime.ru/20241219/zelenskiy-853694023.html
На Западе одной фразой описали положение Зеленского
На Западе одной фразой описали положение Зеленского - 19.12.2024, ПРАЙМ
На Западе одной фразой описали положение Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:03+0300
2024-12-19T09:03+0300
2024-12-19T09:03+0300
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк." Эта фраза сопровождалась фотографией президента Украины. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, также высказал мнение о доступном Зеленском, назвав его печальную судьбу и заявив, что в истории он останется "кровавым клоуном". Согласно данным газеты Times, популярность Зеленского среди украинцев стремительно падает, и его шансы на переизбрание уменьшаются. Исследование показало, что только 16% опрошенных готовы голосовать за него на новых выборах, а 60% выступают против его повторной кандидатуры. Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины утверждал, что выборы в текущих условиях "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отметил, что единственно легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент, а спикер Верховной рады — его представитель. Путин добавил, что для легитимного избрания президента в Киеве необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не предполагает продление результатов прошлых выборов, что не прописано в конституции.
https://1prime.ru/20241218/vybory-853675945.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Западе одной фразой описали положение Зеленского
Журналист Боуз описал положение Зеленского пословицей про клоуна и короля
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем.
Просто дворец превратится в цирк." Эта фраза сопровождалась фотографией президента Украины. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, также высказал мнение о доступном Зеленском, назвав его печальную судьбу и заявив, что в истории он останется "кровавым клоуном".
Согласно данным газеты Times, популярность Зеленского среди украинцев стремительно падает, и его шансы на переизбрание уменьшаются. Исследование показало, что только 16% опрошенных готовы голосовать за него на новых выборах, а 60% выступают против его повторной кандидатуры. Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая.
Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины утверждал, что выборы в текущих условиях "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин отметил, что единственно легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент, а спикер Верховной рады — его представитель. Путин добавил, что для легитимного избрания президента в Киеве необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не предполагает продление результатов прошлых выборов, что не прописано в конституции.
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах