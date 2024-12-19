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На Западе одной фразой описали положение Зеленского - 19.12.2024, ПРАЙМ
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На Западе одной фразой описали положение Зеленского
На Западе одной фразой описали положение Зеленского - 19.12.2024, ПРАЙМ
На Западе одной фразой описали положение Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:03+0300
2024-12-19T09:03+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк." Эта фраза сопровождалась фотографией президента Украины. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, также высказал мнение о доступном Зеленском, назвав его печальную судьбу и заявив, что в истории он останется "кровавым клоуном". Согласно данным газеты Times, популярность Зеленского среди украинцев стремительно падает, и его шансы на переизбрание уменьшаются. Исследование показало, что только 16% опрошенных готовы голосовать за него на новых выборах, а 60% выступают против его повторной кандидатуры. Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины утверждал, что выборы в текущих условиях "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отметил, что единственно легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент, а спикер Верховной рады — его представитель. Путин добавил, что для легитимного избрания президента в Киеве необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не предполагает продление результатов прошлых выборов, что не прописано в конституции.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:03 19.12.2024
 
На Западе одной фразой описали положение Зеленского

Журналист Боуз описал положение Зеленского пословицей про клоуна и короля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X использовал меткую пословицу, чтобы охарактеризовать положение Владимира Зеленского: "Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем.
Просто дворец превратится в цирк." Эта фраза сопровождалась фотографией президента Украины. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, также высказал мнение о доступном Зеленском, назвав его печальную судьбу и заявив, что в истории он останется "кровавым клоуном".
Согласно данным газеты Times, популярность Зеленского среди украинцев стремительно падает, и его шансы на переизбрание уменьшаются. Исследование показало, что только 16% опрошенных готовы голосовать за него на новых выборах, а 60% выступают против его повторной кандидатуры. Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая.
Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины утверждал, что выборы в текущих условиях "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин отметил, что единственно легитимной властью на Украине, по предварительной оценке, остается парламент, а спикер Верховной рады — его представитель. Путин добавил, что для легитимного избрания президента в Киеве необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не предполагает продление результатов прошлых выборов, что не прописано в конституции.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах
Вчера, 22:38
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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