https://1prime.ru/20241219/zelenskiy-853717352.html
Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского
Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского
Если Владимир Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание те, чьи интересы он в настоящий момент обслуживает, предположил в ходе прямой линии и... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T17:12+0300
2024-12-19T17:12+0300
2024-12-19T17:12+0300
политика
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание те, чьи интересы он в настоящий момент обслуживает, предположил в ходе прямой линии и совмещенной с ней пресс-конференцией президент Российской Федерации Владимир Путин. Российский лидер отметил, что, конечно, не знает, как поступит глава киевского режима, но при этом предположил, что, "вероятно, он уедет (за рубеж - прим. ред.), но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает". При этом Путин напомнил, что "многие люди из высшего политического руководства Украины" уже выехали за границу.
https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853649706.html
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владимир путин, владимир зеленский
Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского
Путин: если Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание те, чьи интересы он в настоящий момент обслуживает, предположил в ходе прямой линии и совмещенной с ней пресс-конференцией президент Российской Федерации Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что, конечно, не знает, как поступит глава киевского режима, но при этом предположил, что, "вероятно, он уедет (за рубеж - прим. ред.), но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает".
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией
При этом Путин напомнил, что "многие люди из высшего политического руководства Украины" уже выехали за границу.