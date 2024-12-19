https://1prime.ru/20241219/zelenskiy-853717352.html

Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского

Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин сделал предположение о дальнейшей судьбе Зеленского

Если Владимир Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание те, чьи интересы он в настоящий момент обслуживает, предположил в ходе прямой линии и... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T17:12+0300

2024-12-19T17:12+0300

2024-12-19T17:12+0300

политика

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание те, чьи интересы он в настоящий момент обслуживает, предположил в ходе прямой линии и совмещенной с ней пресс-конференцией президент Российской Федерации Владимир Путин. Российский лидер отметил, что, конечно, не знает, как поступит глава киевского режима, но при этом предположил, что, "вероятно, он уедет (за рубеж - прим. ред.), но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает". При этом Путин напомнил, что "многие люди из высшего политического руководства Украины" уже выехали за границу.

https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853649706.html

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владимир путин, владимир зеленский