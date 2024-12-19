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Золото дешевеет ускоренными темпами

Золото дешевеет ускоренными темпами - 19.12.2024, ПРАЙМ

Золото дешевеет ускоренными темпами

Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T19:00+0300

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 48,79 доллара, или на 1,85%, - до 2 604,51 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дешевело до 2 617 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 4,89% - до 29,245 доллара за унцию. В четверг минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 3,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные и промежуточные данные показывали рост американской экономики на 2,8% в пересчете на год. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре увеличилось на 4,8% по сравнению с показателем октября - до 4,15 миллиона при прогнозе в 4,07 миллиона. Золото дешевеет уже шестую торговую сессию подряд, за это время драгоценный металл потерял 5,6%.

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