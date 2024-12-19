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Золото дешевеет ускоренными темпами - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241219/zoloto-853721763.html
Золото дешевеет ускоренными темпами
Золото дешевеет ускоренными темпами - 19.12.2024, ПРАЙМ
Золото дешевеет ускоренными темпами
Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T19:00+0300
2024-12-19T19:01+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 48,79 доллара, или на 1,85%, - до 2 604,51 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дешевело до 2 617 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 4,89% - до 29,245 доллара за унцию. В четверг минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 3,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные и промежуточные данные показывали рост американской экономики на 2,8% в пересчете на год. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре увеличилось на 4,8% по сравнению с показателем октября - до 4,15 миллиона при прогнозе в 4,07 миллиона. Золото дешевеет уже шестую торговую сессию подряд, за это время драгоценный металл потерял 5,6%.
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золото, цены
Экономика, золото, цены
19:00 19.12.2024 (обновлено: 19:01 19.12.2024)
 
Золото дешевеет ускоренными темпами

Цена на золото ускорила снижение после выхода данных по США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 48,79 доллара, или на 1,85%, - до 2 604,51 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дешевело до 2 617 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 4,89% - до 29,245 доллара за унцию.
В четверг минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 3,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные и промежуточные данные показывали рост американской экономики на 2,8% в пересчете на год.
Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 220 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре увеличилось на 4,8% по сравнению с показателем октября - до 4,15 миллиона при прогнозе в 4,07 миллиона.
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