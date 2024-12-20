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Новый аэропорт Магадана принял первый рейс из Новосибирска - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Новый аэропорт Магадана принял первый рейс из Новосибирска
Новый аэропорт Магадана принял первый рейс из Новосибирска - 20.12.2024, ПРАЙМ
Новый аэропорт Магадана принял первый рейс из Новосибирска
Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T04:39+0300
2024-12-20T04:39+0300
бизнес
магадан
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МАГАДАН, 20 дек - ПРАЙМ. Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал оснастили двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нём используют современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт. "Мы очень рады. Трап подается, как долго мы его ждали. Очень рады. Даже от волнения не могу что-то сказать. Это, конечно, огромное событие, исторический момент", - рассказала РИА Новости пассажир рейса "Новосибирск-Магадан", жительница Магадана Цындема Цыденова. Как сообщили РИА Новости в аэропорту Магадана, в ближайшие дни новый аэровокзал заработает в обычном режиме. Обработка первого тестового рейса прошла успешно.
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40
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бизнес, магадан
Бизнес, Магадан
04:39 20.12.2024
 
Новый аэропорт Магадана принял первый рейс из Новосибирска

Первый рейс из Новосибирска принял новый аэровокзал Магадана

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МАГАДАН, 20 дек - ПРАЙМ. Первый рейс, прибывший из Новосибирска, принял новый аэровокзал Магадана, который строили два года, сообщает корреспондент РИА Новости.
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Магадана имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность 800 пассажиров в час. Новый терминал оснастили двумя телескопическими трапами и автоматической системой обработки багажа, в нём используют современные технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт.
"Мы очень рады. Трап подается, как долго мы его ждали. Очень рады. Даже от волнения не могу что-то сказать. Это, конечно, огромное событие, исторический момент", - рассказала РИА Новости пассажир рейса "Новосибирск-Магадан", жительница Магадана Цындема Цыденова.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Магадана, в ближайшие дни новый аэровокзал заработает в обычном режиме. Обработка первого тестового рейса прошла успешно.
 
БизнесМагадан
 
 
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