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В Евросоюзе выдвинули дерзкое предложение о замороженных активах России
В Евросоюзе выдвинули дерзкое предложение о замороженных активах России - 20.12.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе выдвинули дерзкое предложение о замороженных активах России
Евросоюз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, таких как конфискация замороженных активов российского центрального банка в качестве... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:53+0300
2024-12-20T11:53+0300
2024-12-20T11:53+0300
санкции против рф
замороженные российские активы
россия
ес
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, таких как конфискация замороженных активов российского центрального банка в качестве компенсации Украине, заявил в интервью Bloomberg еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Домбровскиса, в основе такого решения должен лежать принцип ответственности за причиненный в ходе военных действий ущерб."Мы должны найти способы заставить Россию заплатить за ущерб, который она наносит на Украине", — отметил комиссар.Домбровскис утверждал, что любой вариант должен быть "юридически обоснованным", чтобы выдержать потенциальное судебное преследование."Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, а затем встал вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро", — сказал еврокомиссар. "Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались", — добавил он.Ранее сообщалось, что дипломатическая служба ЕС проводит новые оценки финансового и экономического риска конфискации российских активов и передачи их Украине. Обсуждение получило новый импульс, поскольку блок сталкивается с риском сокращения или прекращения помощи США Киеву после инаугурации нового президента Дональда Трампа .До сих пор ЕС и страны Большой семерки использовали прибыль, полученную от попавших под санкции российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, для оказания помощи Украине. Согласно плану "большой семерки", союзники Киева одобрили механизм, при котором прибыль будет использоваться для поддержки кредитного пакета в размере 50 миллиардов евро для Киева.Euroclear Ltd. , клиринговая компания со штаб-квартирой в Брюсселе, владеет крупнейшим траншем замороженных депозитов России на общую сумму 180 миллиардов евро. Ее генеральный директор Валери Урбен предупредила, что конфискация активов будет нести риски.Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также ЕЦБ по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.
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санкции против рф, замороженные российские активы, россия, ес
санкции против РФ, замороженные российские активы, РОССИЯ, ЕС
В Евросоюзе выдвинули дерзкое предложение о замороженных активах России
Еврокомиссар Домбровскис призвал ЕС изучить вопрос конфискации российских активов
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ.
Евросоюз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, таких как конфискация замороженных активов российского центрального банка в качестве компенсации Украине, заявил в интервью Bloomberg
еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты", — сказал он.
По словам Домбровскиса, в основе такого решения должен лежать принцип ответственности за причиненный в ходе военных действий ущерб.
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году
"Мы должны найти способы заставить Россию заплатить за ущерб, который она наносит на Украине", — отметил комиссар.
Домбровскис утверждал, что любой вариант должен быть "юридически обоснованным", чтобы выдержать потенциальное судебное преследование.
"Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, а затем встал вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро", — сказал еврокомиссар. "Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались", — добавил он.
Ранее сообщалось, что дипломатическая служба ЕС проводит новые оценки финансового и экономического риска конфискации российских активов и передачи их Украине. Обсуждение получило новый импульс, поскольку блок сталкивается с риском сокращения или прекращения помощи США Киеву после инаугурации нового президента Дональда Трампа .
До сих пор ЕС и страны Большой семерки использовали прибыль, полученную от попавших под санкции российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, для оказания помощи Украине. Согласно плану "большой семерки", союзники Киева одобрили механизм, при котором прибыль будет использоваться для поддержки кредитного пакета в размере 50 миллиардов евро для Киева.
Euroclear Ltd. , клиринговая компания со штаб-квартирой в Брюсселе, владеет крупнейшим траншем замороженных депозитов России на общую сумму 180 миллиардов евро. Ее генеральный директор Валери Урбен предупредила, что конфискация активов будет нести риски.
Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также ЕЦБ по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.