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Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка"
Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка" - 20.12.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка"
Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Бюрократ" приобрести 100% акций "Натиксис Банка" у французской компании Natixis, говорится в распоряжении президента. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:41+0300
2024-12-20T15:41+0300
2024-12-20T16:17+0300
экономика
россия
владимир путин
банк
покупка бизнеса
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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Бюрократ" приобрести 100% акций "Натиксис Банка" у французской компании Natixis, говорится в распоряжении президента."В соответствии с пунктом 5 "Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах…" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "БЮРОКРАТ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "Натиксис Банк", принадлежащих компании Натиксис (Natixis)", - говорится в распоряжении.
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россия, владимир путин, банк, покупка бизнеса
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, банк, покупка бизнеса
Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка"
Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка" у Natixis
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Бюрократ" приобрести 100% акций "Натиксис Банка" у французской компании Natixis, говорится в распоряжении президента.
"В соответствии с пунктом 5 "Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах…" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "БЮРОКРАТ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "Натиксис Банк", принадлежащих компании Натиксис (Natixis)", - говорится в распоряжении.
Путин разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями у недружественных иностранцев