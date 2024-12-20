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Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка"

Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка" - 20.12.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил ООО "Бюрократ" купить 100% акций "Натикис Банка"

Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Бюрократ" приобрести 100% акций "Натиксис Банка" у французской компании Natixis, говорится в распоряжении президента. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:41+0300

2024-12-20T15:41+0300

2024-12-20T16:17+0300

экономика

россия

владимир путин

банк

покупка бизнеса

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МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Бюрократ" приобрести 100% акций "Натиксис Банка" у французской компании Natixis, говорится в распоряжении президента."В соответствии с пунктом 5 "Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах…" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "БЮРОКРАТ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "Натиксис Банк", принадлежащих компании Натиксис (Natixis)", - говорится в распоряжении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, банк, покупка бизнеса