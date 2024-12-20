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У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами - 20.12.2024, ПРАЙМ
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У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами
У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами - 20.12.2024, ПРАЙМ
У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами
Свыше 45 гектаров остаются загрязнены на территории природного парка "Анапская пересыпь" после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом говорится в... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T12:27+0300
2024-12-20T12:27+0300
происшествия
анапа
разлив нефти
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КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. Свыше 45 гектаров остаются загрязнены на территории природного парка "Анапская пересыпь" после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении министерства природных ресурсов Краснодарского края."О ситуации на территории природного парка "Анапская пересыпь" после разлива нефтепродуктов. На сегодняшний день на территории природного парка остается загрязнение общей площадью более 45 гектаров. Нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения", - отмечается в заявлении ведомства.Также отмечается, что для очистки наиболее пострадавших участков используется тяжелая техника, а водителям предписано быть осторожными при передвижении по песчаным дюнам с редкими видами растений.Крушение двух танкеров компании "Волгонефть" произошло в Керченском проливе 15 декабря, 27 моряков были эвакуированы, один погиб. По предварительным данным, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20241220/pesok-853731825.html
анапа
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анапа, разлив нефти
Происшествия, АНАПА, разлив нефти
12:27 20.12.2024
 
У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами

Более 45 гектаров остаются загрязненными на территории парка "Анапская пересыпь"

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. Свыше 45 гектаров остаются загрязнены на территории природного парка "Анапская пересыпь" после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении министерства природных ресурсов Краснодарского края.
"О ситуации на территории природного парка "Анапская пересыпь" после разлива нефтепродуктов. На сегодняшний день на территории природного парка остается загрязнение общей площадью более 45 гектаров. Нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения", - отмечается в заявлении ведомства.
Также отмечается, что для очистки наиболее пострадавших участков используется тяжелая техника, а водителям предписано быть осторожными при передвижении по песчаным дюнам с редкими видами растений.
Крушение двух танкеров компании "Волгонефть" произошло в Керченском проливе 15 декабря, 27 моряков были эвакуированы, один погиб. По предварительным данным, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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ПроисшествияАНАПАразлив нефти
 
 
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