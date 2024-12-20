https://1prime.ru/20241220/anapa-853737403.html

У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами

У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами - 20.12.2024, ПРАЙМ

У берегов Анапы более 45 гектаров загрязнены из-за ЧП с танкерами

Свыше 45 гектаров остаются загрязнены на территории природного парка "Анапская пересыпь" после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом говорится в... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T12:27+0300

2024-12-20T12:27+0300

2024-12-20T12:27+0300

происшествия

анапа

разлив нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853737097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15931c3c07a3f4b94583e9d0a3f27375.jpg

КРАСНОДАР, 20 дек - ПРАЙМ. Свыше 45 гектаров остаются загрязнены на территории природного парка "Анапская пересыпь" после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении министерства природных ресурсов Краснодарского края."О ситуации на территории природного парка "Анапская пересыпь" после разлива нефтепродуктов. На сегодняшний день на территории природного парка остается загрязнение общей площадью более 45 гектаров. Нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения", - отмечается в заявлении ведомства.Также отмечается, что для очистки наиболее пострадавших участков используется тяжелая техника, а водителям предписано быть осторожными при передвижении по песчаным дюнам с редкими видами растений.Крушение двух танкеров компании "Волгонефть" произошло в Керченском проливе 15 декабря, 27 моряков были эвакуированы, один погиб. По предварительным данным, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20241220/pesok-853731825.html

анапа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анапа, разлив нефти