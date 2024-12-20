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"Авиация Колымы" получила два новых вертолета Ми-8

"Авиация Колымы" получила два новых вертолета Ми-8 - 20.12.2024, ПРАЙМ

"Авиация Колымы" получила два новых вертолета Ми-8

Авиакомпания "Авиация Колымы" получила от холдинга "Вертолеты России" два новых многофункциональных вертолета Ми-8 по контракту с Государственной транспортной... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T07:16+0300

2024-12-20T07:16+0300

2024-12-20T07:16+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Авиация Колымы" получила от холдинга "Вертолеты России" два новых многофункциональных вертолета Ми-8 по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), сообщили "Вертолеты России" (входят в госкорпорацию "Ростех"). "Восьмерки" изготовлены на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" для компании "Авиация Колымы". Всего в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией будет поставлено 86 вертолетов типа Ми-8 для российских авиаперевозчиков", - сказано в сообщении. Два вертолета добрались из Казани в Магадан своим ходом, проведя в воздухе в общей сложности 33 часа. "Два Ми-8МТВ-1 холдинга "Вертолеты России"… совершили дальний перелет из Казани в Магадан. Машины преодолели около 6 300 км и успешно прибыли на аэродром базирования", - отмечается в релизе. Машины, полученные на условиях льготного лизинга, будут использоваться в том числе для перевозки грузов, полетов в труднодоступные районы, тушения пожаров и оказания медицинской помощи. Эти Ми-8 оснащены дополнительными баками для увеличения дальности полетов до 1050 километров. Внутри вертолета могут поместится до 22 пассажиров. Вертолеты выполнены в фирменной ливрее авиакомпании в цветах, повторяющих окрас косатки. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году.

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