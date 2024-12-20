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В посольстве РФ прокомментировали планы Лондона по российским активам - 20.12.2024, ПРАЙМ
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В посольстве РФ прокомментировали планы Лондона по российским активам
В посольстве РФ прокомментировали планы Лондона по российским активам - 20.12.2024, ПРАЙМ
В посольстве РФ прокомментировали планы Лондона по российским активам
Оплачивать воплощение идеи британского правительства предоставить Киеву кредит под доходы от замороженных российских активов будут простые британцы, так как... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T20:40+0300
2024-12-20T20:40+0300
великобритания
лондон
замороженные российские активы
поддержка украины
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Оплачивать воплощение идеи британского правительства предоставить Киеву кредит под доходы от замороженных российских активов будут простые британцы, так как средства пойдут из казны, а возмещение данного кредита ляжет на плечи будущих поколений украинцев, сказано в комментарии посольства РФ в Лондоне, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В дипмиссии заявили, что "платить за эти трюки истеблишмента" в прямом смысле придется простым британцам, так как кредит будет выдаваться из бюджета Соединенного Королевства, то есть из средств налогоплательщиков, которые могли бы быть использованы для решения острейших социально-экономических проблем Британии."Что касается многослойных процедур возврата займа, предусмотренных авторами нынешней аферы, ясно, что, в конечном счете, его возмещение ляжет на плечи будущих поколений украинцев", — отметили в дипмиссии. В октябре Лондон объявил, что предоставит Киеву 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита "Большой семерки" с погашением из доходов от замороженных российских активов.
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великобритания, лондон, замороженные российские активы, поддержка украины
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, замороженные российские активы, поддержка Украины
20:40 20.12.2024
 
В посольстве РФ прокомментировали планы Лондона по российским активам

Посольство РФ в Лондоне назвало аферу с российскими активами грабежом

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Оплачивать воплощение идеи британского правительства предоставить Киеву кредит под доходы от замороженных российских активов будут простые британцы, так как средства пойдут из казны, а возмещение данного кредита ляжет на плечи будущих поколений украинцев, сказано в комментарии посольства РФ в Лондоне, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В дипмиссии заявили, что "платить за эти трюки истеблишмента" в прямом смысле придется простым британцам, так как кредит будет выдаваться из бюджета Соединенного Королевства, то есть из средств налогоплательщиков, которые могли бы быть использованы для решения острейших социально-экономических проблем Британии.
"Что касается многослойных процедур возврата займа, предусмотренных авторами нынешней аферы, ясно, что, в конечном счете, его возмещение ляжет на плечи будущих поколений украинцев", — отметили в дипмиссии.
В октябре Лондон объявил, что предоставит Киеву 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита "Большой семерки" с погашением из доходов от замороженных российских активов.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
В Евросоюзе выдвинули дерзкое предложение о замороженных активах России
11:53
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНзамороженные российские активыподдержка Украины
 
 
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