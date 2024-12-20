https://1prime.ru/20241220/bank-853725625.html

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п.

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п. - 20.12.2024, ПРАЙМ

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п.

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 23% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T00:20+0300

2024-12-20T00:20+0300

2024-12-20T00:20+0300

финансы

банки

экономика

москва

дмитрий куликов

антон табах

михаил васильев

банк россия

банк россии

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853725625.jpg?1734643259

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 23% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. По мнению большинства экспертов, цикл снижения ставки может начаться в третьем квартале 2025 года. По поводу уровня ключевой ставки на конец 2025 года мнения разделились: некоторые аналитики уверены в ее снижении до 16-18%, еще часть прогнозируют ставку в 20-21%. ДИНАМИКА СТАВКИ Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 п.п., до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 п.п., до рекордных 21% годовых. При этом регулятор сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 16 декабря составила 9,52% в годовом выражении после 9,32% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. Министерство прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7%. При этом регулятор уже неоднократно заявлял, что инфляция по итогам года, вероятно, превысит прогнозные значения. ПРОГНОЗЫ Все опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 23% годовых. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах при этом ожидает и сохранения жесткой риторики ЦБ. "В начале года снижения ожидать нельзя - самое реалистичное в третьем квартале 2025 года, при условии, что инфляция и инфляционные ожидания граждан и бизнеса устойчиво пойдут вниз. Причем снижать будут медленнее, чем повышали. Мы ожидаем 20-21% в конце 2025 года", - говорит он. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также ожидает повышения ставки в пятницу до 23%. По его мнению, теоретическое сохранение ставки означало бы фактическое смягчение ДКП – "к этому вряд ли есть достаточно предпосылок прямо сейчас". "На мой взгляд, для Банка России сейчас в первом эшелоне важных факторов будет прогноз на ближайшие полгода по кредитованию… Я бы не ожидал снижений уровня ключевой ставки в первом полугодии 2025 года. А сценарии с первым снижением ставки в третьем квартале 2025 года я считаю по-прежнему реалистичными", - отметил Куликов. По мнению аналитиков НРА, регулятор может повысить ставку до 23–25%, поскольку инфляция находится существенно выше предыдущих прогнозных значений ЦБ. Аналитики прогнозируют, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, а к концу года она может снизиться до уровня 16–18% годовых. "Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании ЦБ в пятницу и останется на этом уровне в течение большей части первого полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу 2025 года ставка снизится до 16%, если замедление экономики будет управляемым", - полагает в свою очередь главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов ожидает повышения ставки до 23% и сохранения жесткого сигнала ввиду увеличения инфляционного давления. "Ключевая ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования, по сути, близок к остановке, политика ЦБ может быть несколько скорректирована в сторону удержания текущей жесткости денежно-кредитных условий. По нашему базовому прогнозу, возможности для снижения ключевой ставки сформируются не раньше четвертого квартала 2025 года", - добавил Попов. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что Банк России поднимет ставку до 23%. "В базовом сценарии мы считаем, что ставка 23% будет пиком в этом цикле. Мы уже видим серьезное замедление розничного кредитования и первые признаки замедления корпоративного кредитования. К концу 2025 года ожидаем снижение ключевой ставки до 21%", - добавил аналитик.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, дмитрий куликов, антон табах, михаил васильев, банк россия, банк россии, акра