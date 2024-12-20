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Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п. - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п.
Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п. - 20.12.2024, ПРАЙМ
Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п.
Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 23% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T00:20+0300
2024-12-20T00:20+0300
финансы
банки
экономика
москва
дмитрий куликов
антон табах
михаил васильев
банк россия
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 23% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. По мнению большинства экспертов, цикл снижения ставки может начаться в третьем квартале 2025 года. По поводу уровня ключевой ставки на конец 2025 года мнения разделились: некоторые аналитики уверены в ее снижении до 16-18%, еще часть прогнозируют ставку в 20-21%. ДИНАМИКА СТАВКИ Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 п.п., до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 п.п., до рекордных 21% годовых. При этом регулятор сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 16 декабря составила 9,52% в годовом выражении после 9,32% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. Министерство прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7%. При этом регулятор уже неоднократно заявлял, что инфляция по итогам года, вероятно, превысит прогнозные значения. ПРОГНОЗЫ Все опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 23% годовых. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах при этом ожидает и сохранения жесткой риторики ЦБ. "В начале года снижения ожидать нельзя - самое реалистичное в третьем квартале 2025 года, при условии, что инфляция и инфляционные ожидания граждан и бизнеса устойчиво пойдут вниз. Причем снижать будут медленнее, чем повышали. Мы ожидаем 20-21% в конце 2025 года", - говорит он. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также ожидает повышения ставки в пятницу до 23%. По его мнению, теоретическое сохранение ставки означало бы фактическое смягчение ДКП – "к этому вряд ли есть достаточно предпосылок прямо сейчас". "На мой взгляд, для Банка России сейчас в первом эшелоне важных факторов будет прогноз на ближайшие полгода по кредитованию… Я бы не ожидал снижений уровня ключевой ставки в первом полугодии 2025 года. А сценарии с первым снижением ставки в третьем квартале 2025 года я считаю по-прежнему реалистичными", - отметил Куликов. По мнению аналитиков НРА, регулятор может повысить ставку до 23–25%, поскольку инфляция находится существенно выше предыдущих прогнозных значений ЦБ. Аналитики прогнозируют, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, а к концу года она может снизиться до уровня 16–18% годовых. "Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании ЦБ в пятницу и останется на этом уровне в течение большей части первого полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу 2025 года ставка снизится до 16%, если замедление экономики будет управляемым", - полагает в свою очередь главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов ожидает повышения ставки до 23% и сохранения жесткого сигнала ввиду увеличения инфляционного давления. "Ключевая ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования, по сути, близок к остановке, политика ЦБ может быть несколько скорректирована в сторону удержания текущей жесткости денежно-кредитных условий. По нашему базовому прогнозу, возможности для снижения ключевой ставки сформируются не раньше четвертого квартала 2025 года", - добавил Попов. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что Банк России поднимет ставку до 23%. "В базовом сценарии мы считаем, что ставка 23% будет пиком в этом цикле. Мы уже видим серьезное замедление розничного кредитования и первые признаки замедления корпоративного кредитования. К концу 2025 года ожидаем снижение ключевой ставки до 21%", - добавил аналитик.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, банки, москва, дмитрий куликов, антон табах, михаил васильев, банк россия, банк россии, акра
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, Дмитрий Куликов, Антон Табах, Михаил Васильев, банк Россия, Банк России, АКРА
00:20 20.12.2024
 
Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п.

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 п.п. - до 23% годовых

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 23% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
По мнению большинства экспертов, цикл снижения ставки может начаться в третьем квартале 2025 года. По поводу уровня ключевой ставки на конец 2025 года мнения разделились: некоторые аналитики уверены в ее снижении до 16-18%, еще часть прогнозируют ставку в 20-21%.
ДИНАМИКА СТАВКИ
Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий – сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на 1 п.п., до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 п.п., до рекордных 21% годовых. При этом регулятор сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении.
Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
Недельная инфляция в России в годовом выражении на 16 декабря составила 9,52% в годовом выражении после 9,32% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. Министерство прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7%. При этом регулятор уже неоднократно заявлял, что инфляция по итогам года, вероятно, превысит прогнозные значения.
ПРОГНОЗЫ
Все опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 23% годовых.
Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах при этом ожидает и сохранения жесткой риторики ЦБ.
"В начале года снижения ожидать нельзя - самое реалистичное в третьем квартале 2025 года, при условии, что инфляция и инфляционные ожидания граждан и бизнеса устойчиво пойдут вниз. Причем снижать будут медленнее, чем повышали. Мы ожидаем 20-21% в конце 2025 года", - говорит он.
Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также ожидает повышения ставки в пятницу до 23%. По его мнению, теоретическое сохранение ставки означало бы фактическое смягчение ДКП – "к этому вряд ли есть достаточно предпосылок прямо сейчас".
"На мой взгляд, для Банка России сейчас в первом эшелоне важных факторов будет прогноз на ближайшие полгода по кредитованию… Я бы не ожидал снижений уровня ключевой ставки в первом полугодии 2025 года. А сценарии с первым снижением ставки в третьем квартале 2025 года я считаю по-прежнему реалистичными", - отметил Куликов.
По мнению аналитиков НРА, регулятор может повысить ставку до 23–25%, поскольку инфляция находится существенно выше предыдущих прогнозных значений ЦБ. Аналитики прогнозируют, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, а к концу года она может снизиться до уровня 16–18% годовых.
"Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании ЦБ в пятницу и останется на этом уровне в течение большей части первого полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу 2025 года ставка снизится до 16%, если замедление экономики будет управляемым", - полагает в свою очередь главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов ожидает повышения ставки до 23% и сохранения жесткого сигнала ввиду увеличения инфляционного давления.
"Ключевая ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования, по сути, близок к остановке, политика ЦБ может быть несколько скорректирована в сторону удержания текущей жесткости денежно-кредитных условий. По нашему базовому прогнозу, возможности для снижения ключевой ставки сформируются не раньше четвертого квартала 2025 года", - добавил Попов.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что Банк России поднимет ставку до 23%.
"В базовом сценарии мы считаем, что ставка 23% будет пиком в этом цикле. Мы уже видим серьезное замедление розничного кредитования и первые признаки замедления корпоративного кредитования. К концу 2025 года ожидаем снижение ключевой ставки до 21%", - добавил аналитик.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАДмитрий КуликовАнтон ТабахМихаил Васильевбанк РоссияБанк РоссииАКРА
 
 
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