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Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора

Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора - 20.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора

Банковская сфера в России чувствует себя очень устойчиво, кредитные организации в 2024 году постоянно развивались, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:04+0300

2024-12-20T16:04+0300

2024-12-20T16:16+0300

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эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банковская сфера в России чувствует себя очень устойчиво, кредитные организации в 2024 году постоянно развивались, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В целом банковская сфера чувствует себя очень устойчиво. И банки развивались устойчиво, кредитование быстро росло", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, что, по ее мнению, стало главной проблемой для банков в 2024 году, и справились ли они с вызовами.Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.Набиуллина отметила, что самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции - за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129."Если говорить о тех вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, - это череда санкций, и на Московскую биржу, сложности с организацией расчетов трансграничных для своих клиентов. Напомню, что сейчас под санкциями у нас находятся 129 банков, год назад их было в два раза меньше. Под санкциями находятся банки, у которых 95% активов сектора", - ответила она на вопрос, с каким самым большим вызовом столкнулись банки в уходящем году.По словам Набиуллиной, у российских банков есть деньги, чтобы выплачивать высокие проценты по вкладам за счет высоких ставок по кредитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Проценты по вкладу банк платит за счет тех процентов, которые он получает по выданным кредитам... У банков есть абсолютно надежный источник средств для выплаты процентов по вкладам", - сказала она.ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

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россия, банки, эльвира набиуллина