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Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора
Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора - 20.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора
Банковская сфера в России чувствует себя очень устойчиво, кредитные организации в 2024 году постоянно развивались, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T16:04+0300
2024-12-20T16:16+0300
банк россии
россия
банки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банковская сфера в России чувствует себя очень устойчиво, кредитные организации в 2024 году постоянно развивались, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В целом банковская сфера чувствует себя очень устойчиво. И банки развивались устойчиво, кредитование быстро росло", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, что, по ее мнению, стало главной проблемой для банков в 2024 году, и справились ли они с вызовами.Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.Набиуллина отметила, что самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции - за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129."Если говорить о тех вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, - это череда санкций, и на Московскую биржу, сложности с организацией расчетов трансграничных для своих клиентов. Напомню, что сейчас под санкциями у нас находятся 129 банков, год назад их было в два раза меньше. Под санкциями находятся банки, у которых 95% активов сектора", - ответила она на вопрос, с каким самым большим вызовом столкнулись банки в уходящем году.По словам Набиуллиной, у российских банков есть деньги, чтобы выплачивать высокие проценты по вкладам за счет высоких ставок по кредитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Проценты по вкладу банк платит за счет тех процентов, которые он получает по выданным кредитам... У банков есть абсолютно надежный источник средств для выплаты процентов по вкладам", - сказала она.ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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россия, банки, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Банки, Эльвира Набиуллина
16:04 20.12.2024 (обновлено: 16:16 20.12.2024)
 
Набиуллина оценила состояние российского банковского сектора

Набиуллина: банковский сектор в России чувствует себя устойчиво

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банковская сфера в России чувствует себя очень устойчиво, кредитные организации в 2024 году постоянно развивались, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"В целом банковская сфера чувствует себя очень устойчиво. И банки развивались устойчиво, кредитование быстро росло", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, что, по ее мнению, стало главной проблемой для банков в 2024 году, и справились ли они с вызовами.
Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Набиуллина отметила, что самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции - за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129.
"Если говорить о тех вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, - это череда санкций, и на Московскую биржу, сложности с организацией расчетов трансграничных для своих клиентов. Напомню, что сейчас под санкциями у нас находятся 129 банков, год назад их было в два раза меньше. Под санкциями находятся банки, у которых 95% активов сектора", - ответила она на вопрос, с каким самым большим вызовом столкнулись банки в уходящем году.
По словам Набиуллиной, у российских банков есть деньги, чтобы выплачивать высокие проценты по вкладам за счет высоких ставок по кредитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Проценты по вкладу банк платит за счет тех процентов, которые он получает по выданным кредитам... У банков есть абсолютно надежный источник средств для выплаты процентов по вкладам", - сказала она.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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Банк РоссииРОССИЯБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
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