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ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 13 декабря увеличилась до 18,557 триллиона рублей с 18,369 триллиона на 6 декабря, сообщил Банк России. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:16+0300
2024-12-20T11:16+0300
2024-12-20T11:16+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 13 декабря увеличилась до 18,557 триллиона рублей с 18,369 триллиона на 6 декабря, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 187,5 миллиарда рублей, или на 1,02%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/20241213/denezhnaya_baza-853544577.html
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России
ЦБ: денежная база России в узком определении с 6 по 13 декабря увеличилась на 1%
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 13 декабря увеличилась до 18,557 триллиона рублей с 18,369 триллиона на 6 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 187,5 миллиарда рублей, или на 1,02%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил рост объема денежной базы России