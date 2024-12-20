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Биржевая цена бензина Аи-92 в России за неделю снизилась на 3,7 процента

Биржевая цена бензина Аи-92 в России за неделю снизилась на 3,7 процента - 20.12.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 в России за неделю снизилась на 3,7 процента

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 3,7%, Аи-95 - на 3,3%, следует из... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:29+0300

2024-12-20T14:29+0300

2024-12-20T14:29+0300

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 3,7%, Аи-95 - на 3,3%, следует из материалов торгов. При этом по итогам торгов пятницы марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала сразу на 1,78% - до 51 303 рублей за тонну. Цена на Аи-95 выросла на 1,26% - до 54 292 рублей за тонну. Подорожало в пятницу и дизельное топливо. Стоимость зимнего дизтоплива за день выросла на 0,59%, до 68 961 рубля за тонну, межсезонного - на 0,4%, до 54 960 рублей. Тонна летнего дизтоплива подорожала на 1,69% - до 53 197 рублей. Мазут за день вырос в цене на 0,72%, до 29 472 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,32%, до 80 083 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,33% - до 15 028 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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россия, биржевые торги, аи-92, аи-95, биржевые цены на бензин