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Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов - 20.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина опустилась ниже 95 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу снижается на 8%, показатель находится ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T16:08+0300

2024-12-20T16:08+0300

2024-12-20T16:08+0300

экономика

биткоин

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу снижается на 8%, показатель находится ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.59 мск дешевел на 7,8% за сутки - до 93 907,33 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,98% - в среднем до 93 769,43 доллара. Динамика также приводится за сутки. Стоимость биткоина снижается третий день подряд, а с рекордного значения показатель потерял уже более 13%. В среду мировые инвесторы оценивали решения Федеральной резервной системы США. Регулятор понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5%, как и ожидалось, и понизил прогнозы по ее уровню на конец 2025 года. "Взаимосвязь между монетарной политикой, институциональным принятием (биткоина - ред.) и политическими событиями позволяет предположить, что биткоин будет оставаться чувствительным к макро- и криптоспецифическим катализаторам в 2025 году", - сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик по региону Ближнего Востока и Северной Африки XTB Хани Абуагла (Hani Abuagla).

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