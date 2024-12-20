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Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону
Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону - 20.12.2024, ПРАЙМ
Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону
Великобритания потеряла своё военное влияние, и ее политики утверждают, что денег на оборону нет, пишет Bloomberg. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T14:50+0300
2024-12-20T14:50+0300
великобритания
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Великобритания потеряла своё военное влияние, и ее политики утверждают, что денег на оборону нет, пишет Bloomberg.Автор статьи Макс Гастингс, в частности, выражает возмущение, что здравоохранение и образование в стране важнее обороны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, Великобритания была региональным лидером европейской обороны с 1945 года. Британские вооружённые силы были более эффективными, чем у других европейских стран. Великобритания была главным зарубежным союзником США.Однако Вооружённые силы Великобритании сократились с 1990 года, и в 2024 году осталось лишь пять бронетанковых бригад. Королевский флот и ВВС также сократились.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает к увеличению военных расходов, однако Лондон не хочет наращивать траты на оборону.Как отмечает автор, называющий себя "пылким панъевропейцем", историческая роль Великобритании заключается в том, что она должна была быть лидером в борьбе за свободу. Но эгоизм и нежелание решать проблемы привели к потере этого лидерства.По его словам, "европейское партнерство" так и не получило существенного развития, а над “трансатлантическим взаимодействием” и вовсе нависла невиданная угроза.Как отмечает Гастингс, за последние этак 30 лет можно заметить две параллельные тенденции в снижении значимости Британии: ее уход из Европы, с одной стороны, и отказ от жесткой силы, которая позволяла нам выступать в более высокой весовой категории, с другой. Причем дух изоляционизма дал о себе знать гораздо раньше формального решения парламента, говорит он.По словам автора, не только США, но и европейские соседи не будут уважать страну, которая не только отвернулась от континентального партнерства из-за Брексита, но и отказывается подкрепить свои слова о военном потенциале конкретными делами."Британцы, так горячо голосовавшие за Брексит, еще могут поддержать Найджела Фараджа — нашего собственного микро-Трампа. Уж Фарадж возвел бы стены “малой Англии” до небывалых высот", — с сарказмом пишет автор.По его мнению, почти полный развал британских вооруженных сил —не результат Брексита и духа, который он породил. "Но они лишили нас возможности претендовать на лидерство в нашей собственной части света в борьбе за свободу — в отличие от наших предков, которые так успешно отстаивали ее в конфликтах минувшего столетия", — указывает Гастингс.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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великобритания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:50 20.12.2024
 
Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону

Bloomberg: Великобритания потеряла свое военное влияние и стала ненужной

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Великобритания потеряла своё военное влияние, и ее политики утверждают, что денег на оборону нет, пишет Bloomberg.
Автор статьи Макс Гастингс, в частности, выражает возмущение, что здравоохранение и образование в стране важнее обороны.
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По его словам, Великобритания была региональным лидером европейской обороны с 1945 года. Британские вооружённые силы были более эффективными, чем у других европейских стран. Великобритания была главным зарубежным союзником США.
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Однако Вооружённые силы Великобритании сократились с 1990 года, и в 2024 году осталось лишь пять бронетанковых бригад. Королевский флот и ВВС также сократились.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает к увеличению военных расходов, однако Лондон не хочет наращивать траты на оборону.
Как отмечает автор, называющий себя "пылким панъевропейцем", историческая роль Великобритании заключается в том, что она должна была быть лидером в борьбе за свободу. Но эгоизм и нежелание решать проблемы привели к потере этого лидерства.
По его словам, "европейское партнерство" так и не получило существенного развития, а над “трансатлантическим взаимодействием” и вовсе нависла невиданная угроза.
Как отмечает Гастингс, за последние этак 30 лет можно заметить две параллельные тенденции в снижении значимости Британии: ее уход из Европы, с одной стороны, и отказ от жесткой силы, которая позволяла нам выступать в более высокой весовой категории, с другой. Причем дух изоляционизма дал о себе знать гораздо раньше формального решения парламента, говорит он.
По словам автора, не только США, но и европейские соседи не будут уважать страну, которая не только отвернулась от континентального партнерства из-за Брексита, но и отказывается подкрепить свои слова о военном потенциале конкретными делами.
"Британцы, так горячо голосовавшие за Брексит, еще могут поддержать Найджела Фараджа — нашего собственного микро-Трампа. Уж Фарадж возвел бы стены “малой Англии” до небывалых высот", — с сарказмом пишет автор.
По его мнению, почти полный развал британских вооруженных сил —не результат Брексита и духа, который он породил. "Но они лишили нас возможности претендовать на лидерство в нашей собственной части света в борьбе за свободу — в отличие от наших предков, которые так успешно отстаивали ее в конфликтах минувшего столетия", — указывает Гастингс.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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