https://1prime.ru/20241220/britaniya-853743859.html

Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону

Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону - 20.12.2024, ПРАЙМ

Разбазарили военное влияние. В Лондоне указали на нехватку денег на оборону

Великобритания потеряла своё военное влияние, и ее политики утверждают, что денег на оборону нет, пишет Bloomberg. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T14:50+0300

2024-12-20T14:50+0300

2024-12-20T14:50+0300

великобритания

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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Великобритания потеряла своё военное влияние, и ее политики утверждают, что денег на оборону нет, пишет Bloomberg.Автор статьи Макс Гастингс, в частности, выражает возмущение, что здравоохранение и образование в стране важнее обороны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, Великобритания была региональным лидером европейской обороны с 1945 года. Британские вооружённые силы были более эффективными, чем у других европейских стран. Великобритания была главным зарубежным союзником США.Однако Вооружённые силы Великобритании сократились с 1990 года, и в 2024 году осталось лишь пять бронетанковых бригад. Королевский флот и ВВС также сократились.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает к увеличению военных расходов, однако Лондон не хочет наращивать траты на оборону.Как отмечает автор, называющий себя "пылким панъевропейцем", историческая роль Великобритании заключается в том, что она должна была быть лидером в борьбе за свободу. Но эгоизм и нежелание решать проблемы привели к потере этого лидерства.По его словам, "европейское партнерство" так и не получило существенного развития, а над “трансатлантическим взаимодействием” и вовсе нависла невиданная угроза.Как отмечает Гастингс, за последние этак 30 лет можно заметить две параллельные тенденции в снижении значимости Британии: ее уход из Европы, с одной стороны, и отказ от жесткой силы, которая позволяла нам выступать в более высокой весовой категории, с другой. Причем дух изоляционизма дал о себе знать гораздо раньше формального решения парламента, говорит он.По словам автора, не только США, но и европейские соседи не будут уважать страну, которая не только отвернулась от континентального партнерства из-за Брексита, но и отказывается подкрепить свои слова о военном потенциале конкретными делами."Британцы, так горячо голосовавшие за Брексит, еще могут поддержать Найджела Фараджа — нашего собственного микро-Трампа. Уж Фарадж возвел бы стены “малой Англии” до небывалых высот", — с сарказмом пишет автор.По его мнению, почти полный развал британских вооруженных сил —не результат Брексита и духа, который он породил. "Но они лишили нас возможности претендовать на лидерство в нашей собственной части света в борьбе за свободу — в отличие от наших предков, которые так успешно отстаивали ее в конфликтах минувшего столетия", — указывает Гастингс.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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великобритания