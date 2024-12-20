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Дайджест российских СМИ - 19 декабря

Дайджест российских СМИ - 19 декабря - 20.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 19 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T03:12+0300

2024-12-20T03:12+0300

2024-12-20T03:12+0300

россия

сша

рф

сирия

владимир путин

дональд трамп

игорь краснов

ес

ведомости

банк россия

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(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Прямолинейная пресс-конференция - Правда, все на ней стало ясно только к концу - 19 декабря президент России Владимир Путин провел объединенные "Прямую линию" и расширенную итоговую пресс-конференцию. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что ближе к концу стало ясно, о чем Владимир Путин на самом деле думал в ее начале. - Дамасскую сталь ищут в Африке - Судьба российских баз в Сирии определится в ходе диалога с новыми властями республики - Перспективы сохранения российских баз в Сирии зависят от того, будут ли совпадать интересы Москвы и новых властей в Дамаске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. - Нацпроекты поставили на прогрев - Белый дом пересмотрел порядок их исполнения и контроля - Накануне запуска в 2025 году новой генерации национальных проектов Белый дом существенно пересмотрел организацию работы управляющего ими проектного офиса. Среди главных изменений - запуск механизма "единого запроса на изменения", который позволяет одновременно согласовывать их со всеми участниками, на которых они влияют, а также ограничение возможностей кураторов проектов постфактум подгонять их плановые показатели под фактические результаты. - Участкам придадут соразмерность - Белый дом намерен повысить эффективность механизмов выкупа и аренды госземель - Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроекты, нацеленные на повышение эффективности оборота государственных земель. Для случаев выкупа участков владельцами расположенных на них зданий предлагается ввести критерий соразмерности - чтобы исключить предоставление площадей, значительно больших, чем необходимо для эксплуатации сооружений. - Дополнительные часы раздора - Бизнес и профсоюзы не сошлись в оценках увеличения сверхурочных - По словам заместителя главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давида Кришталя, предложение Минэкономики увеличить лимит сверхурочной работы не должно войти в Трудовой кодекс. В противном случае российский рынок труда ждет рост травматизма и профессиональных заболеваний. - Рынок интеллектуальной собственности сократил темпы снижения - Мониторинг технологий - Интенсивность лицензионной деятельности на российском рынке интеллектуальной собственности снижалась в 2023 году - но темпами ниже, чем это было в 2022-м, свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. - Мазуту не дадут залечь на дно - Владимир Путин рассказал, как будут ликвидировать разлив нефтепродуктов в Черном море - Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, назвав "большой бедой и катастрофой" последствия крушения 15 декабря танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе, изложил детальный план очистки побережья от разлившегося мазута. - Террорист Курбанов поддержал свой арест - Обвиняемого в подрыве генерала Кириллова отправили в СИЗО - В закрытом для СМИ режиме в четверг вечером на два месяца в СИЗО был отправлен гражданин Узбекистана 29-летний Ахмад Курбанов (по документам также значится Ахмаджоном Курбоновым), обвиняемый в теракте, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. - Антониу Кошта дал Европейский совет - Лидеры стран ЕС собрались на последнее в 2024 году совещание - Заступивший 1 декабря на пост председателя Евросовета Антониу Кошта впервые собрал лидеров государств ЕС на совещание под своим руководством. Европейским политикам предстояло обсудить сразу несколько горячих тем, ключевыми из которых стали Украина, Грузия и события на Ближнем Востоке. - Евросоюз обозначил балканские приоритеты - Они устраивают не всех на Балканах - В Брюсселе прошел саммит ЕС-Балканы, первый после недавней смены руководства Евросоюза. Его центральным вопросом стала интеграция балканских стран в ЕС. Тем самым новый состав Еврокомиссии постарался ясно обозначить, что расширение на Балканы станет для ЕС приоритетом. - Эмоции - запретить - Как пробирается через Думу вредный закон - 16 декабря фракция коммунистов провела в Госдуме круглый стол. Обсуждали внесенный год назад законопроект о рекламе благотворительных сборов. Суть законопроекта в том, чтобы СМИ, прежде чем публиковать такую рекламу, уточняли в минздраве, нельзя ли лечить человека за счет ОМС и деньги, соответственно, не собирать. - Опасным объектам сократили премии - Страховые тарифы будут снижены - Банк России принял решение снизить тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) на 25-75% с 31 июля 2025 года. По словам экспертов, это существенно уменьшит объем премий страховых компаний. - Встречная ничья - Иски сооснователей Wildberries друг к другу остались без удовлетворения - Арбитражный суд Подмосковья отклонил взаимные иски основателей Wildberries Владислава Бакальчука и Татьяны Ким друг к другу. Первый пытался оспорить одобренное предпринимательницей в одностороннем порядке объединение маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. - Не для печати - Типографии столкнулись с проблемами при поставке оборудования - Сроки поставок типографского оборудования из Китая к концу 2024 года выросли с недели до нескольких месяцев. Участники рынка связывают это с усложнением логистических маршрутов, а также нехваткой контейнеров и платформ при железнодорожных перевозках. - Новым машинам сокращают деньги - Банки снижают сроки автокредитов - В ноябре средний срок автокредита, выдаваемого банками на новый автомобиль, составил 60 месяцев, сократившись до минимума за полтора года. Одно из объяснений - работа банков со спецпрограммами автопроизводителей, сроки которых как правило не превышают трех лет. - Брокеры прокручивают иностранные акции - Заблокированные ценные бумаги выходят в ограниченный оборот - Российские брокеры расширяют возможности своих клиентов по внебиржевой торговле иностранными ценными бумагами, заблокированными вследствие санкций. Однако из-за ограничений, введенных Банком России, покупать такие бумаги могут только квалифицированные инвесторы (продавать могут все). - Батареи ждут заряда - Профицит кобальта в 2025 году может сократиться - Переизбыток предложения кобальта, используемого в основном в батареях для электромобилей, на мировом рынке должен сократиться в 2025 году, хотя и останется выше уровня 2023 года. Аналитики связывают это с замедлением темпов роста добычи в Конго. - Бизнес разъехался по командировкам - Туристы стали чаще совершать деловые поездки - Растущее санкционное давление стимулирует российский бизнес активнее осваивать новые рынки. Вместе с расширением международного авиасообщения это привело к росту в стране рынка делового туризма. Уже почти 20% командировок приходится на зарубежные направления, лидерами среди которых оказались Китай и ОАЭ. - Бумагу избавили от давления - Части ЦБП облегчили соблюдение экологических требований - Участники целлюлозно-бумажной отрасли, не производящие первичное сырье, смогли добиться перевода своих предприятий из первой во вторую категорию воздействия на окружающую среду. Это дает им право не получать дорогостоящие комплексные экологические разрешения и не тратить средства на внедрение наилучших доступных технологий. - Издержки разложили по пакетам - Стоимость упаковки растет вслед за всем остальным - Крупнейший российский производитель асептической упаковки повышает с января 2025 года цены на 9-22%. Это может сказаться на стоимости некоторых продуктов питания, например молока и соков, так как упаковка формирует около 10% себестоимости такой продукции. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Что Путин говорил о начале спецоперации и помощи людям - В фокусе совмещенной прямой линии и пресс-конференции был конфликт на Украине и связанные с ним вопросы - Президент РФ Владимир Путин за 4,5 часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции в формате "Итогов года" ответил на 76 вопросов. Всего их поступило 2,48 млн. - Россияне потратили на дженерики оземпика почти 6 млрд рублей - Препарат используют в том числе как средство для снижения веса - Россияне за 10 месяцев 2024 г. потратили 5,9 млрд руб. на покупку более 1 млн пачек отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное наименование - семаглутид), следует из статистики DSM Group, с которой ознакомились "Ведомости". - Что журналисты и другие граждане услышали от Путина - Он говорил о ситуации в Сирии, китайцах с водочкой, президентах США и Зеленском - Аккредитованные на итоговое мероприятие с участием президента журналисты - московские, приехавшие с других городов страны и мира - проходили досмотр на входе в Гостиный двор морозным утром 19 декабря. - Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства - "Ведомости" узнали подробности искового заявления к бывшему губернатору Хабаровского края - Как выяснили "Ведомости", Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в интересах России в конце июля 2024 г. - Татьяне Ким не удалось взыскать 37 млрд рублей с супруга - Арбитражный суд не нашел оснований для удовлетворения иска предпринимательницы к владельцу "ВБ девелопмента" Владиславу Бакальчуку - Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворить иск Татьяны Ким и ООО "ВБ девелопмент" о взыскании более 37 млрд руб. с владельца компании Владислава Бакальчука и ее директора Дениса Кузнецова, об этом "Ведомостям" сообщил сам Бакальчук. - Путин рассказал о судьбе российских баз в Сирии - Президент России впервые раскрыл детали падения Дамаска - Россия планирует использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям арабской республики, заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент Владимир Путин. - Дональд Трамп сорвал бюджетную сделку в конгрессе США - Вероятность "закрытия правительства" увеличилась - Избранный президент США Дональд Трамп и его будущий вице-президент Джеймс Вэнс выступили против одобрения продолжающей резолюции (CR, т. е. временное финансирование), предложенной спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном. - Причины инфляции, ставка и рост ВВП: что Путин говорил об экономике - Рост цен, по его словам, "вещь неприятная и плохая", но президент надеется справиться с этим - Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию "тревожным сигналом". В остальном же, по мнению президента, ситуация в экономике устойчивая и развитие идет, несмотря ни на что. - Девелопер Barkli Леонида Казинца построит жилой квартал в Казани - Это будет первый проект компании в регионах - Компания Barkli возведет в центре Казани жилой квартал на 54 850 кв. м. Об этом "Ведомостям" рассказал (через представителя) основатель девелопера Леонид Казинец. По его словам, новый комплекс появится на пересечении ул. Островского и Суконной, он будет состоять из четырех разноэтажных корпусов и включать 43 905 кв. м жилья. - Основателю Wheely Антону Чиркунову не удалось удалить информацию о себе из сети - Английский суд отказал в иске сыну бывшего пермского губернатора, так как не смог установить ответчиков - Высокий суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить иск Антона Чиркунова - основателя премиального такси Wheely и сына экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова. - Владелец "Перекрестков" может арендовать офис рядом с Павелецким вокзалом - Это будет одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости за последнее время - X5 Group ведет переговоры с входящим в группу ВТБ девелопером "Галс-девелопмент" об аренде у него порядка 35 000 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом бизнес-центре Dubinin"Sky. - Сеть столичных пивных ресторанов "Колбасофф" сменила владельцев - Одним из них стал Иван Юзефович, который работал в структурах Искандера Махмудова - Пять юрлиц, управляющих пятью московскими пивными ресторанами "Колбасофф", в декабре 2024 г. перешли Ивану Юзефовичу, следует из данных ЕГРЮЛа, с которыми ознакомились "Ведомости". - НРД запустил новый банковский сервис для управляющих компаний - Депозитарий будет открывать транзитные и банковские счета доверительного управления ПИФами - Национальный расчетный депозитарий (НРД), который является в России центральным, будет напрямую открывать для управляющих компаний (УК) транзитные счета и банковские счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ). РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Интервью берет Россия - Владимир Путин подвел итоги года в диалоге с россиянами - Вчера президент Владимир Путин провел "Прямую линию" и большую пресс-конференцию. Такой объединенный формат уже применяли в прошлом году, и он доказал свою эффективность. Мероприятие продолжалось 4 часа 27 минут. За это время глава государства ответил на 76 вопросов журналистов и граждан. - О ставках больше не расскажут - За рекламу онлайн-казино в СМИ предлагают наказывать сроком до 6 лет - Вчера группа депутатов внесла в Государственную Думу законопроект о рекламе онлайн-казино. Насколько это важное законодательное предложение? Для тех, кто не в курсе ситуации, поясним: интернет-казино - это сайт или специальная программа, которые позволяют гражданам играть в азартные игры в интернете. - Сенаторы сказали "да" - Игоря Краснова рекомендовали назначить на второй прокурорский срок - В четверг комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате парламента переназначить Игоря Краснова на новый пятилетний срок в должности Генерального прокурора России. - Ордера от Бастрыкина - Глава СКР провел повторный прием и проверил подчиненных - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел не совсем обычный прием граждан. Рядом с собой на этом приеме глава СК посадил, кроме своего первого заместителя Эдуарда Кабурнеева, еще и руководителей подразделений центрального аппарата ведомства. - Вернут к жизни - Во Всеволжске открылся центр высокотехнологичного протезирования - В городе Всеволжске Ленинградской области открылся межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией военнослужащих, получивших ранение в зоне СВО. В церемонии открытия центра "Мультипротез" приняла участие замминистра обороны РФ Анна Цивилева и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Кольцо вокруг Курахова продолжает сжиматься - За минувшие сутки российские военные освободили еще два села - Российские военнослужащие продолжают сжимать кольцо вокруг города Курахово в ДНР. Окружающие этот город села и поселки постепенно переходят под контроль наших войск. В минувшую среду сообщалось об освобождении села Анновка на юге от Курахова. - Гибкий график - Детские пособия за январь придут заранее - Социальный фонд России досрочно перечислит на банковские карты и счета выплаты за декабрь семьям с детьми. Деньги поступят 25 декабря. Как отмечают в Соцфонде, по обычному графику детские пособия приходят в начале каждого месяца, как правило 3-го числа. Но январь - традиционно месяц с длинными новогодними каникулами. Напомним, что в этом году россияне начнут отдыхать в воскресенье, 29 декабря. - Машины бьются об заклад - Банковские комиссии автодилеров начали резко сокращаться из-за роста процентных ставок - На рынке автокредитования стала проявляться новая тенденция из-за роста полной стоимости кредитов и ставок: величина комиссий дилеров, которые им платят банки, опускается, и изменения, по словам участников рынка, достаточно существенные. - Запасной всход - Бизнес просит пересмотреть квоты на импорт семян - Российский зерновой союз (РЗС) направил в адрес президента России письмо с просьбой провести объективный анализ мер по ограничению импорта семян (есть у "РГ"). По мнению РЗС, нехватка качественных семян (из-за введенных квот на импорт) стала одной из причин снижения урожая в этом году, а в 2025 году ситуация может усугубиться. - Желать вредно - Европейцев мучает страх перед последствиями конфискации активов России - Страны Евросоюза снова пытаются решиться на конфискацию замороженных активов России на сумму порядка 200-300 млрд долл. Уже почти три года их останавливает страх зеркальных мер со стороны российских властей, но поддержка Украины без США потребует крупных затрат. - Брачные танцы - Саммит Евросоюза прошел с оглядкой на Трампа - Лидеры стран Евросоюза провели заключительный в этом году саммит. Его повестку сформулировать можно достаточно просто: "как жить дальше при Трампе". Европа вынуждена задвигать на второй план свои внутренние проблемы, и свое будущее она строит исключительно с оглядкой на Вашингтон. - Браслеты для Николя - Экс-главу Франции приговорили к лишению свободы - Кассационный суд Парижа подтвердил вердикт бывшему президенту страны Николя Саркози, в соответствии с которым в деле о коррупции и торговле влиянием его приговорили к году лишения свободы и двум условно. Таким образом, Николя Саркози, один из самых популярных политиков Франции, стал первым в истории Пятой республики президентом, получившим реальный тюремный срок. - Их паровоз куда летит? - В Грузии разделят рождественские деревни на "демократические" и "тоталитарные" - Да паровоз как паровоз, только очень красный. Я стою возле железнодорожного состава у резиденции президента Грузии. Он главный экспонат Новогодней деревни столицы Грузии, которая должна открыться 21 декабря. Хотели открыть еще две недели назад, но отложили из-за волны протестов, сотрясающих Тбилиси. - Только не работать - Трамп решил парализовать уходящее правительство Байдена - Белый дом обвинил избранного президента США Дональда Трампа в попытках заблокировать работу американского правительства, лишив его финансирования, что "создало бы нестабильность по всей стране". Поводом для упрека стали призывы Трампа к конгрессменам-республиканцам голосовать против законопроекта о краткосрочном финансировании правительства, без которого оно уже 21 декабря будет вынуждено приостановить свою работу - такое развитие событий в США принято называть шатдауном. - Смотреть и видеть - Профессор Михаил Коновалов: Со зрения начинается диагностика всех серьезных болезней - На XXII Конгрессе Российского глаукомного общества более тысячи специалистов не только России, но и стран СНГ, Восточной Европы, Индии, Китая обсуждали глаукомные проблемы. Была озвучена цифра: этот диагноз поставлен не менее чем 1,3 миллиона россиян. - Неунывающий Попов - Первый протез он сделал сам, а сейчас ходит на спортивном - Ветеран боевых действий Дмитрий Попов из Харцызска перенес шесть серьезных контузий, многочисленные осколочные ранения и лишился ноги. Но не утратил воли к жизни. Он так хотел поскорее встать на ноги, что, не дожидаясь, пока будут оформлены необходимые документы для протезирования, сам изготовил свой первый протез. - Цифру взяли на работу - Робот-хирург поможет лечить суставы - В отделение травматологии и ортопедии Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России взяли на работу робота-хирурга. Пока на испытательный срок, говорят в клинике. Теперь именно этот технический специалист возьмет на себя выполнение некоторых этапов эндопротезирования коленных суставов. - Роковые башмаки - Причиной крушения поездов под Кандалакшей могут признать непрофессиональные действия машиниста - Число пострадавших и жертв железнодорожной катастрофы 18 декабря в Мурманской области продолжает увеличиваться. Как уточнили в РЖД, в результате столкновения поезда №11 Мурманск -Санкт-Петербург с грузовым составом, везшим руду, пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. - Пчелы и экспорт - Россия установила исторический рекорд по поставкам меда за границу - В мире покупают все больше меда из России. Причем импортируют его, несмотря на санкции, в том числе США, Германия, Польша. Так, по данным федерального центра "Агроэкспорт", в этом году побит исторический рекорд по поставкам меда за рубеж. - Воспитание чиновников - Победу сельского педагога доказала прокуратура - Воспитатель детсада из села Таборы, что на севере Свердловской области, Вячеслав Абраменко полгода добивался от местных властей обещанную ими награду в 50 тысяч рублей за победу в региональном этапе федерального конкурса "Лучший воспитатель России". Пробить прижимистых чиновников педагогу удалось только при поддержке прокуратуры. - Еще не победа, но надежда - Cуд отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка. - Больше не вывозят - Грязь стала самой волнующей россиян экологической проблемой - Плохая уборка территорий и вывоз мусора остаются самыми волнующими россиян экологическими вопросами (12%), следует из отчета Общественного совета при минприроды. По оценке более 400 экспертов, успешность реализации национального проекта "Экология" составляет 7,24 из 10 баллов, что на 56% выше, чем оценка в 2022 году. - Стресс - снимать - Эксперты отметили удешевление аренды жилья - Подорожание аренды жилья приостановилось, отмечают некоторые эксперты. Начало года будет оптимальным для того, чтобы подыскать себе квартиру внаем. С июля по сентябрь цены на аренду жилья в трех десятках крупных городов очень резко выросли, сообщает "Циан. Аналитика". ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Узники и вести: Красный Крест посетил 4,7 тыс. военнопленных с начала СВО - При этом Киев саботирует гуманитарные призывы Венгрии - С февраля 2022 года сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили 4,7 тыс. военнопленных в РФ и на Украине, выяснили "Известия". При этом МККК не участвует в процессе обмена военнопленными, но готов к нему подключиться. - Конец света: Молдавия и Приднестровье готовятся к крупнейшему энергокризису - Кишинев и Тирасполь объявили чрезвычайное положение - Молдавия и Приднестровье ввели режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Дело в том, что с 1 января перестает действовать контракт на прокачку российского газа через территорию Украины, Кишинев и Тирасполь останутся без традиционного источника голубого топлива. "Известия" разбирались в ситуации. - Рыбий класс: дефицита икры не будет - Цены на новогодний продукт снижаются - Красной икры хватит на всех, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. "На Дальнем Востоке рыбаки добыли 235 465,5 т лососевых. Этого достаточно для обеспечения внутреннего рынка", - заявили "Известиям" представители ведомства. Ранее глава Рыбного союза Александр Панин говорил, что цены на икру снизятся на 10% уже в январе. - Кандидаты на вылет: автодилеры начали отказываться от китайских марок - Кто из автобрендов может покинуть российский рынок в 2025 году - В России сократилось количество дилеров китайских марок Skywell, Livan и Kaiyi. Эксперты считают, что после повышения утильсбора с 1 января 2025 года некоторые марки могут покинуть российский рынок. - Флот и ныне там: Индия сорвала многомиллиардный тендер на строительство подлодок - Местные подрядчики пожаловались на несоблюдение условий со стороны Германии и Испании - В Индии сорван многомиллиардный тендер на строительство шести субмарин для военно-морских сил страны. Причиной стали жалобы местных подрядчиков на несоблюдение условий со стороны немецких и испанских коллег. - Приняли "Вызов": в Москве наградили ученых за самые прорывные разработки - Как прошла торжественная церемония вручения научной премии в столичном "Манеже" - В московском "Манеже" прошла торжественная церемония вручения наград лауреатам Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". В этом году устроители отметили лучших ученых в пяти номинациях: четырех российских и одной международной. - В следующий газ: как Запад пытается заменить Россию на Балканах - Хотя Москва остается надежным поставщиком топлива для стран региона - США пытаются избавиться от газового конкурента в Боснии и Герцеговине, заявили "Известиям" в посольстве России в Сараево. При этом дипломаты считают, что процессы, связанные с обеспечением энергобезопасности БиГ, не должны политизироваться и становиться предметом для спекуляций со стороны Вашингтона. - Дошли до беспределов: рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке - Как это повлияет на доступность программы и сколько средств придется направить на нее из бюджета - Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили "Известиям" в пресс-службе оператора госпрограмм - корпорации "Дом.РФ". - Платежом прекрасен: доля рубля в расчетах за экспорт в Европу выросла до рекордных 65% - Займет ли нацвалюта значимое место в международной торговле и как такая динамика влияет на ее курс - Доля платежей в российской валюте за экспорт в Европу превысила 65% в III квартале и достигла рекорда за всё время ведения статистики, следует из данных ЦБ ("Известия" их проанализировали). - Братство кольца: время в пути вокруг Азовского моря сократится на пять часов - В России реализуют новый глобальный дорожный проект - какие города в него войдут и во сколько он обойдется - Президент Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для РФ. Как рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, протяженность кольца составит 1427 км, в том числе четырехполосных участков - 707,1 км, трехполосных - 116 км, двухполосных - 603,9 км. - 76 вопросов о важном - Путин подвёл итоги-2024 и назвал цели на новый год - Россия становится по-настоящему суверенной страной, заявил Владимир Путин 19 декабря на ежегодной "Прямой линии", совмещённой с большой пресс-конференцией. По итогам года рост ВВП страны может достичь 4%, а зарплаты в реальном выражении увеличились на 9%. - Объектная реальность - РФ продолжит добиваться возврата дипсобственности в США - Вопрос о возвращении российской дипломатической собственности в США не закрыт, Москва будет добиваться возврата всех незаконно захваченных и удерживаемых объектов. Об этом "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. - Добро пожалует - Разработали ГОСТ на подарок для новорождённых - В России разработали ГОСТ на набор для новорождённых, который региональные власти дарят родителям. Роскачество подготовило проект стандарта, он будет обязательным для компаний, которые участвуют в государственных закупках, рассказали "Известиям" в организации. - Флаг держать - Какие победы стоят за знаменем 155-й бригады морпехов - В ходе "Прямой линии" 19 декабря президент высоко оценил действия морпехов и продемонстрировал подарок от 155-й бригады ТОФ - знамя с подписями военнослужащих. Наименование "гвардейская" и орден Жукова - заслуженные награды, за которые офицеры и морские пехотинцы этой бригады заплатили кровью и отвагой, отмечают эксперты. - Дуэльный комплекс - Смогут ли западные системы ПВО противостоять "Орешнику" - В ходе "Прямой линии" Владимир Путин предложил провести технологическую дуэль междуроссийским ракетным комплексом средней дальности "Орешник" и западными системами ПВО и ПРО, отметив, что шансов сбить гиперзвуковую ракету у противника нет. - Приёмы против взлома - Хакеры чаще атакуют онлайн-магазины перед Новым годом - Суточное количество атак на сайты онлайн-магазинов в этом декабре более чем в два раза превысило показатели этого месяца в 2023 году. Об этом "Известиям" сообщили в компаниях по кибер-безопасности. Сейчас рост веб-атак начался уже в начале декабря, тогда как в прошлом - лишь в последнюю неделю года. - Сошлись в пути - Что грозит виновным в аварии поездов в Мурманской области - Виновным в аварии на железной дороге в Мурманской области и гибели двух человек грозит до семи лет лишения свободы, считают юристы. Инцидент произошёл 18 декабря - грузовой состав столкнулся с пассажирским, пострадали более 30 человек. - Закрыть клетку - Нейросеть поможет быстрее корректировать терапию онкопациентам - Российские учёные разработали нейросеть для выявления раковых клеток в образцах ткани лёгких при аденокарциноме. По словам медиков, если опухоль прорастает в сосуды, оттуда она может распространиться дальше, образовать метастазы. Поэтому выявлять участки инвазии важно до того, как опухолевые клетки попали в кровоток, это позволяет прогнозировать дальнейшее развитие болезни и корректировать терапию. - Большие ожидания: что анонсировали на церемонии The Game Awards - Четвертый "Ведьмак", новый Ninja Gaiden, очередная игра от Naughty Dog и многое другое - Это событие игроки по всему миру ждут чуть ли не больше, чем подарков под елку. В театре Peacock в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония The Game Awards. - Денежный простой: в России выросли ценовые ожидания предприятий - Как это влияет на экономику - Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре выросли, обновив локальный максимум, следует из оперативной справки по результатам опроса компаний Банком России. В ноябре этот показатель увеличивался третий месяц подряд и достигли локального максимума с мая 2022 года.

сша

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2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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