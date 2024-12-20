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Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии

Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии - 20.12.2024, ПРАЙМ

Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии

Бизнесу следует активно участвовать в решении проблем демографии. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T17:18+0300

2024-12-20T17:18+0300

2024-12-20T17:29+0300

россия

владимир путин

госсовет

демография

бизнес

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Бизнесу следует активно участвовать в решении проблем демографии. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России Владимир Путин. По его словам, "необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны.Путин также отметил, что Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости.

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россия, владимир путин, госсовет, демография, бизнес