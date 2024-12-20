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Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии
Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии - 20.12.2024, ПРАЙМ
Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии
Бизнесу следует активно участвовать в решении проблем демографии. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T17:18+0300
2024-12-20T17:29+0300
россия
владимир путин
госсовет
демография
бизнес
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Бизнесу следует активно участвовать в решении проблем демографии. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России Владимир Путин. По его словам, "необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны.Путин также отметил, что Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости.
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россия, владимир путин, госсовет, демография, бизнес
РОССИЯ, Владимир Путин, Госсовет, демография, Бизнес
17:18 20.12.2024 (обновлено: 17:29 20.12.2024)
 
Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии

Путин: бизнес должен активно участвовать в решении проблем демографии

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Бизнесу следует активно участвовать в решении проблем демографии. Об этом заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ президент России Владимир Путин.
По его словам, "необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны.
Путин также отметил, что Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости.
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РОССИЯВладимир ПутинГоссоветдемографияБизнес
 
 
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