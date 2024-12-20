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Финский девелопер SRV продал свой последний актив в России
Финский девелопер SRV продал свой последний актив в России - 20.12.2024, ПРАЙМ
Финский девелопер SRV продал свой последний актив в России
Финский девелопер SRV продал свою 50-процентную долю в торговом центре "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге, это был последний актив компании в России,... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T18:39+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Финский девелопер SRV продал свою 50-процентную долю в торговом центре "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге, это был последний актив компании в России, говорится в пресс-релизе на сайте компании. "Компания SRV продала компании CP Invest Limited свой последний актив в России, 50-процентную долю в торговом центре "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге, в рамках сделки, заключенной 20 декабря 2024 года", - говорится в публикации. Отмечается, что продажа доли стала заключительной частью действий SRV по выходу из российских бизнес-операций, которые компания предпринимала с 2022 года. Согласно компании, ее доля в торговом центре была продана за сумму около 11 миллионов евро, покупателем выступила компания CP Invest Limited. Совладельцем торгового центра "Жемчужная плаза" является китайская компания Shanghai Industrial Investment (Holdings) Co., Ltd. SRV - финский девелопер, компания основана в 1987 году, работает на рынке в Финляндии, акции котируются на бирже в Хельсинки. Оборот компании в 2023 году составил 610 миллионов евро.
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Финский девелопер SRV продал свой последний актив в России
Финский девелопер SRV продал последний актив в РФ — долю в ТЦ "Жемчужная плаза"
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Финский девелопер SRV продал свою 50-процентную долю в торговом центре "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге, это был последний актив компании в России, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
"Компания SRV продала компании CP Invest Limited свой последний актив в России, 50-процентную долю в торговом центре "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге, в рамках сделки, заключенной 20 декабря 2024 года", - говорится в публикации.
Отмечается, что продажа доли стала заключительной частью действий SRV по выходу из российских бизнес-операций, которые компания предпринимала с 2022 года. Согласно компании, ее доля в торговом центре была продана за сумму около 11 миллионов евро, покупателем выступила компания CP Invest Limited.
Совладельцем торгового центра "Жемчужная плаза" является китайская компания Shanghai Industrial Investment (Holdings) Co., Ltd.
SRV - финский девелопер, компания основана в 1987 году, работает на рынке в Финляндии, акции котируются на бирже в Хельсинки. Оборот компании в 2023 году составил 610 миллионов евро.
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