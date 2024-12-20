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ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов - 20.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов
ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов
Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:31+0300
2024-12-20T15:40+0300
банк россии
строительство
рынок
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается девелоперов, мы смотрим за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, и ситуация у разных девелоперов разная. То есть были те, которые органически развивались, не увеличивая свою долговую нагрузку, а были те, кто агрессивно достаточно развивался в виде повышенного спроса, но, прежде всего, за счет наращивания долга, и они оказались в сложной ситуации. Я думаю, что будут, скорее, элементы продажи активов каких-то, такое перераспределение на рынке застройщиков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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строительство, рынок
Банк России, строительство, Рынок
15:31 20.12.2024 (обновлено: 15:40 20.12.2024)
 
ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов

Набиуллина: ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается девелоперов, мы смотрим за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, и ситуация у разных девелоперов разная. То есть были те, которые органически развивались, не увеличивая свою долговую нагрузку, а были те, кто агрессивно достаточно развивался в виде повышенного спроса, но, прежде всего, за счет наращивания долга, и они оказались в сложной ситуации. Я думаю, что будут, скорее, элементы продажи активов каких-то, такое перераспределение на рынке застройщиков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Офис МКБ - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
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