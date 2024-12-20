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ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов

ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов - 20.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов

Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:31+0300

2024-12-20T15:31+0300

2024-12-20T15:40+0300

банк россии

строительство

рынок

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается девелоперов, мы смотрим за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, и ситуация у разных девелоперов разная. То есть были те, которые органически развивались, не увеличивая свою долговую нагрузку, а были те, кто агрессивно достаточно развивался в виде повышенного спроса, но, прежде всего, за счет наращивания долга, и они оказались в сложной ситуации. Я думаю, что будут, скорее, элементы продажи активов каких-то, такое перераспределение на рынке застройщиков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

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строительство, рынок