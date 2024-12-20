https://1prime.ru/20241220/developery-853747130.html
ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов
ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов
Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:31+0300
2024-12-20T15:31+0300
2024-12-20T15:40+0300
банк россии
строительство
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается девелоперов, мы смотрим за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, и ситуация у разных девелоперов разная. То есть были те, которые органически развивались, не увеличивая свою долговую нагрузку, а были те, кто агрессивно достаточно развивался в виде повышенного спроса, но, прежде всего, за счет наращивания долга, и они оказались в сложной ситуации. Я думаю, что будут, скорее, элементы продажи активов каких-то, такое перераспределение на рынке застройщиков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://1prime.ru/20241108/bankrotstvo-852697645.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, рынок
Банк России, строительство, Рынок
ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов
Набиуллина: ЦБ следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Банк России следит за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, оно разное, возможно перераспределение на рынке застройщиков, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается девелоперов, мы смотрим за финансовым состоянием крупнейших девелоперов, и ситуация у разных девелоперов разная. То есть были те, которые органически развивались, не увеличивая свою долговую нагрузку, а были те, кто агрессивно достаточно развивался в виде повышенного спроса, но, прежде всего, за счет наращивания долга, и они оказались в сложной ситуации. Я думаю, что будут, скорее, элементы продажи активов каких-то, такое перераспределение на рынке застройщиков", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
МКБ подал иски о банкротстве структур девелопера Seven Suns