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ЦБ отметил существенное ужесточение денежно-кредитных условий
ЦБ отметил существенное ужесточение денежно-кредитных условий - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил существенное ужесточение денежно-кредитных условий
Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в РФ, чем предполагало октябрьское решение Центробанка относительно величины ключевой ставки, | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:37+0300
2024-12-20T13:37+0300
2024-12-20T13:40+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в РФ, чем предполагало октябрьское решение Центробанка относительно величины ключевой ставки, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров."Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы", - сказано в сообщении.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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дкп
ЦБ отметил существенное ужесточение денежно-кредитных условий
ЦБ: произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в РФ, чем предполагало октябрьское решение Центробанка относительно величины ключевой ставки, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
"Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы", - сказано в сообщении.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Центробанкам в мире придется скорректировать планы по ДКП, считают в ЦБ