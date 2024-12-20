https://1prime.ru/20241220/dkp-853740747.html

ЦБ отметил существенное ужесточение денежно-кредитных условий

ЦБ отметил существенное ужесточение денежно-кредитных условий - 20.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил существенное ужесточение денежно-кредитных условий

Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в РФ, чем предполагало октябрьское решение Центробанка относительно величины ключевой ставки, | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T13:37+0300

2024-12-20T13:37+0300

2024-12-20T13:40+0300

банк россии

дкп

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий в РФ, чем предполагало октябрьское решение Центробанка относительно величины ключевой ставки, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров."Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы", - сказано в сообщении.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://1prime.ru/20241129/dkp-853199537.html

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