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Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году
Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году - 20.12.2024, ПРАЙМ
Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году
Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году, инвестиции КНР в экономику региона составляют более 40% от всех иностранных вложений, сообщает... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T05:55+0300
2024-12-20T05:55+0300
2024-12-20T05:55+0300
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мировая экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - ПРАЙМ. Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году, инвестиции КНР в экономику региона составляют более 40% от всех иностранных вложений, сообщает правительство края.
"В министерстве экономического развития края сообщили, что по итогам 2023 года торговый оборот Приморского края с КНР вырос на 14% и достиг 8,6 миллиарда долларов. В этом же году доля товарооборота с КНР увеличилась до 68%", - говорится в сообщении.
По словам министра экономического развития Приморья Андрея Блохина, которого цитирует пресс-служба регионального правительства, Китай остается основным стратегическим партнером Приморского края, инвестиции из КНР в экономику Приморского края составляют более 40% от всех иностранных инвестиций.
"Наши соседи-партнеры высоко ценят экологически чистую приморскую продукцию, включая морепродукты, зерно и сою, мясо и молоко. Одним из ключевых направлений является экспорт меда, потенциал которого в Приморском крае составляет 13-15 тысяч тонн", - сказал министр.
В июле Блохин сообщал, что власти Приморья в этом году намерены довести общий товарооборот с Китаем до 11 миллиардов долларов.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году
Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - ПРАЙМ. Доля Китая в товарообороте с Приморьем достигла 68% в 2024 году, инвестиции КНР в экономику региона составляют более 40% от всех иностранных вложений, сообщает правительство края.
"В министерстве экономического развития края сообщили, что по итогам 2023 года торговый оборот Приморского края с КНР вырос на 14% и достиг 8,6 миллиарда долларов. В этом же году доля товарооборота с КНР увеличилась до 68%", - говорится в сообщении.
По словам министра экономического развития Приморья Андрея Блохина, которого цитирует пресс-служба регионального правительства, Китай остается основным стратегическим партнером Приморского края, инвестиции из КНР в экономику Приморского края составляют более 40% от всех иностранных инвестиций.
"Наши соседи-партнеры высоко ценят экологически чистую приморскую продукцию, включая морепродукты, зерно и сою, мясо и молоко. Одним из ключевых направлений является экспорт меда, потенциал которого в Приморском крае составляет 13-15 тысяч тонн", - сказал министр.
В июле Блохин сообщал, что власти Приморья в этом году намерены довести общий товарооборот с Китаем до 11 миллиардов долларов.