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В 21 российском регионе снизят допустимую долю иностранных работников
В 21 российском регионе снизят допустимую долю иностранных работников - 20.12.2024, ПРАЙМ
В 21 российском регионе снизят допустимую долю иностранных работников
Разрешенная доля иностранцев, работающих в российских компаниях, уменьшится в 21 регионе РФ в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T21:39+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Разрешенная доля иностранцев, работающих в российских компаниях, уменьшится в 21 регионе РФ в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства. "Допустимая доля иностранных работников на 2025 год сократится в 21 субъекте РФ… Ограничения на иностранную рабочую силу устанавливаются ежегодно для приоритетного трудоустройства граждан России", - говорится в сообщении Минтруда. Отмечается, что среди регионов с дополнительными ограничениями на использование иностранной рабочей силы Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Астраханская, Волгоградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Амурская, Свердловская, Тульская области, а также республики Дагестан и Татарстан, Краснодарский, Камчатский и Красноярский края и Чукотский автономный округ. Так, компании Краснодарского края, работающие в сельском и лесном хозяйстве, в транспортировке и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе смогут нанять не более 15% иностранцев. В сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта будет полностью ограничен труд иностранных работников. "Предельно допустимая доля иностранных работников устанавливается в соответствии с положениями федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом предложений регионов, федеральных органов исполнительной власти и позиции социальных партнеров. Допустимая доля мигрантов в компаниях устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда", - напомнили в министерстве.
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россия, минтруд, иностранные работники
РОССИЯ, Минтруд, иностранные работники
В 21 российском регионе снизят допустимую долю иностранных работников
Минтруд: допустимая доля иностранных работников снизится в 21 регионе в 2025 г
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Разрешенная доля иностранцев, работающих в российских компаниях, уменьшится в 21 регионе РФ в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства.
"Допустимая доля иностранных работников на 2025 год сократится в 21 субъекте РФ… Ограничения на иностранную рабочую силу устанавливаются ежегодно для приоритетного трудоустройства граждан России", - говорится в сообщении Минтруда.
Отмечается, что среди регионов с дополнительными ограничениями на использование иностранной рабочей силы Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Астраханская, Волгоградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Амурская, Свердловская, Тульская области, а также республики Дагестан и Татарстан, Краснодарский, Камчатский и Красноярский края и Чукотский автономный округ.
Так, компании Краснодарского края, работающие в сельском и лесном хозяйстве, в транспортировке и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе смогут нанять не более 15% иностранцев. В сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта будет полностью ограничен труд иностранных работников.
"Предельно допустимая доля иностранных работников устанавливается в соответствии с положениями федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом предложений регионов, федеральных органов исполнительной власти и позиции социальных партнеров. Допустимая доля мигрантов в компаниях устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда", - напомнили в министерстве.
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