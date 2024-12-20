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В 21 российском регионе снизят допустимую долю иностранных работников

В 21 российском регионе снизят допустимую долю иностранных работников - 20.12.2024, ПРАЙМ

В 21 российском регионе снизят допустимую долю иностранных работников

Разрешенная доля иностранцев, работающих в российских компаниях, уменьшится в 21 регионе РФ в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T21:39+0300

2024-12-20T21:39+0300

2024-12-20T21:39+0300

россия

минтруд

иностранные работники

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Разрешенная доля иностранцев, работающих в российских компаниях, уменьшится в 21 регионе РФ в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства. "Допустимая доля иностранных работников на 2025 год сократится в 21 субъекте РФ… Ограничения на иностранную рабочую силу устанавливаются ежегодно для приоритетного трудоустройства граждан России", - говорится в сообщении Минтруда. Отмечается, что среди регионов с дополнительными ограничениями на использование иностранной рабочей силы Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Астраханская, Волгоградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Амурская, Свердловская, Тульская области, а также республики Дагестан и Татарстан, Краснодарский, Камчатский и Красноярский края и Чукотский автономный округ. Так, компании Краснодарского края, работающие в сельском и лесном хозяйстве, в транспортировке и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе смогут нанять не более 15% иностранцев. В сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта будет полностью ограничен труд иностранных работников. "Предельно допустимая доля иностранных работников устанавливается в соответствии с положениями федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом предложений регионов, федеральных органов исполнительной власти и позиции социальных партнеров. Допустимая доля мигрантов в компаниях устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда", - напомнили в министерстве.

https://1prime.ru/20241219/putin-853708260.html

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россия, минтруд, иностранные работники