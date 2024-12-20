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Яркий день: все еще будет - 20.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241220/ekonomika-853730853.html
Яркий день: все еще будет
Яркий день: все еще будет - 20.12.2024, ПРАЙМ
Яркий день: все еще будет
В четверг, 20 декабря, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 104,15 руб., евро/рубль не изменился и... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T09:12+0300
2024-12-20T09:13+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В четверг, 20 декабря, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 104,15 руб., евро/рубль не изменился и закрылся на уровне 108,42 руб., юань/рубль - на 1,06%, до 14,00 руб. Центробанк установил на 20 декабря официальные курсы валют: доллар - 103,42 рубля, евро - 107,96 руб. Рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность в диапазоне 102-105 руб. после повышенной волатильности с 18 ноября по 9 декабря. Учитывая турбулентность на других рынках после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, на рынке соблюдается баланс между спросом и предложением. С одной стороны, это хорошо, что нет дефицита ликвидности, и плохо, что у рубля нет факторов для существенного укрепления в конце года. До конца года рубль будет получать поддержку от приближающегося пика налоговых платежей экспортеров на следующей неделе и высоких ставок ЦБ, которые сдерживают спрос на валюту для импорта и повышают привлекательность рублевых инструментов. Что касается нефтяного рынка, вечером в четверг цены демонстрируют умеренное снижение. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,69%, до $72,88. Давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара после заседания ФРС, где был представлен "ястребиный" прогноз по ставкам. Дополнительным фактором давления выступает пессимизм относительно спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере. В пятницу, 20 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,46. На часовом тайм-фрейме техническая картина указывает на снижение цены до $71,40. Пока индекс доллара повышается, покупателям нет смысла покупать фьючерсы на нефть. То, что покупатели не смогли 13 декабря прорваться к $76 за баррель, ставит под сомнение ралли до конца года. Продавцам достаточно пройти $71,40, чтобы запустить каскадное исполнение стопов и обвалить цены до $70 с последующим падением до $67 за баррель. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 104,45 руб. В центре внимания заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 23% годовых. Также рассматривается повышение до 25% годовых. Учитывая, как отскочили длинные ОФЗ, я бы рассматривал повышение до 23%. По крайней мере, такое повышение уже учтено рынком, да и недельная инфляция замедлилась. Решение ЦБ не окажет влияния на динамику рублевых пар. Для валютного рынка важнее спрос и предложение, чем ставки ЦБ. Полагаю, что курс доллара сохранит движение под уровнем 105 руб. несмотря на его ралли на Форекс. Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 2416,45 п., индекс РТС снизился на 0,33%, до 736,06 п. Индекс IMOEX открылся резким ростом и повышался до 2468 п. К закрытию он почти растерял всю дневную прибыль. Повторюсь, это спекулятивные отскоки, и у акций пока нет преимуществ перед безрисковыми продуктами: вкладами и облигациями. Пара BTCUSDt снизилась на 2,74%, до $97461. Криптовалютный рынок позитивно отреагировал на победу Дональда Трампа в ноябре, обновив исторический максимум на $108353. Однако 18 декабря воинственные комментарии Джерома Пауэлла обрушили все рынки, заявив о меньшем снижении ставок в 2025 году. Это вызвало негативную реакцию со стороны криптотрейдеров, которые начали фиксировать прибыль и пересматривать свои стратегии на 1 квартал 2025 года. Долгосрочные инвесторы столкнулись с неопределенностью, которая подрывает уверенность в восстановлении рынка. Вчерашнее падение цен вызвало волну ликвидации на рынке криптовалют. Спад привел к ликвидации длинных позиций на сумму $844 млн и $181 млн в BTC. Пара BTCUSDt торгуется около поддержки $95645. Если народ побежит с рынка, продавая BTC, то можем остаться в боковике до 19 февраля 2025 года с нижней границей боковика $88000. Неприятный сценарий, но такую реальность запустил Пауэлл, и ее приняли инвесторы. На сегодня можно рассмотреть умеренное восстановление до $99600.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:12 20.12.2024 (обновлено: 09:13 20.12.2024)
 

Яркий день: все еще будет

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. В четверг, 20 декабря, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 104,15 руб., евро/рубль не изменился и закрылся на уровне 108,42 руб., юань/рубль - на 1,06%, до 14,00 руб. Центробанк установил на 20 декабря официальные курсы валют: доллар - 103,42 рубля, евро - 107,96 руб.

Рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность в диапазоне 102-105 руб. после повышенной волатильности с 18 ноября по 9 декабря. Учитывая турбулентность на других рынках после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, на рынке соблюдается баланс между спросом и предложением. С одной стороны, это хорошо, что нет дефицита ликвидности, и плохо, что у рубля нет факторов для существенного укрепления в конце года.

До конца года рубль будет получать поддержку от приближающегося пика налоговых платежей экспортеров на следующей неделе и высоких ставок ЦБ, которые сдерживают спрос на валюту для импорта и повышают привлекательность рублевых инструментов.

Что касается нефтяного рынка, вечером в четверг цены демонстрируют умеренное снижение. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,69%, до $72,88. Давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара после заседания ФРС, где был представлен "ястребиный" прогноз по ставкам. Дополнительным фактором давления выступает пессимизм относительно спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере.

В пятницу, 20 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,46. На часовом тайм-фрейме техническая картина указывает на снижение цены до $71,40. Пока индекс доллара повышается, покупателям нет смысла покупать фьючерсы на нефть. То, что покупатели не смогли 13 декабря прорваться к $76 за баррель, ставит под сомнение ралли до конца года. Продавцам достаточно пройти $71,40, чтобы запустить каскадное исполнение стопов и обвалить цены до $70 с последующим падением до $67 за баррель.

Пара доллар/рубль закрылась на уровне 104,45 руб. В центре внимания заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 23% годовых. Также рассматривается повышение до 25% годовых. Учитывая, как отскочили длинные ОФЗ, я бы рассматривал повышение до 23%. По крайней мере, такое повышение уже учтено рынком, да и недельная инфляция замедлилась. Решение ЦБ не окажет влияния на динамику рублевых пар. Для валютного рынка важнее спрос и предложение, чем ставки ЦБ. Полагаю, что курс доллара сохранит движение под уровнем 105 руб. несмотря на его ралли на Форекс.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 2416,45 п., индекс РТС снизился на 0,33%, до 736,06 п. Индекс IMOEX открылся резким ростом и повышался до 2468 п. К закрытию он почти растерял всю дневную прибыль. Повторюсь, это спекулятивные отскоки, и у акций пока нет преимуществ перед безрисковыми продуктами: вкладами и облигациями.

Пара BTCUSDt снизилась на 2,74%, до $97461. Криптовалютный рынок позитивно отреагировал на победу Дональда Трампа в ноябре, обновив исторический максимум на $108353. Однако 18 декабря воинственные комментарии Джерома Пауэлла обрушили все рынки, заявив о меньшем снижении ставок в 2025 году. Это вызвало негативную реакцию со стороны криптотрейдеров, которые начали фиксировать прибыль и пересматривать свои стратегии на 1 квартал 2025 года. Долгосрочные инвесторы столкнулись с неопределенностью, которая подрывает уверенность в восстановлении рынка. Вчерашнее падение цен вызвало волну ликвидации на рынке криптовалют. Спад привел к ликвидации длинных позиций на сумму $844 млн и $181 млн в BTC.

Пара BTCUSDt торгуется около поддержки $95645. Если народ побежит с рынка, продавая BTC, то можем остаться в боковике до 19 февраля 2025 года с нижней границей боковика $88000. Неприятный сценарий, но такую реальность запустил Пауэлл, и ее приняли инвесторы. На сегодня можно рассмотреть умеренное восстановление до $99600.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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