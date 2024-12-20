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ЦБ увидел отклонение экономики РФ от траектории сбалансированного роста
ЦБ увидел отклонение экономики РФ от траектории сбалансированного роста - 20.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ увидел отклонение экономики РФ от траектории сбалансированного роста
Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T13:44+0300
2024-12-20T13:44+0300
2024-12-20T13:44+0300
банк россии
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "По оперативным данным, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении регулятора. Ранее в пятницу ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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ЦБ увидел отклонение экономики РФ от траектории сбалансированного роста
ЦБ: отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста значительно
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"По оперативным данным, в октябре-ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении регулятора.
Ранее в пятницу ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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