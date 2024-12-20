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Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина
Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ
Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина
Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:29+0300
2024-12-20T15:29+0300
2024-12-20T15:37+0300
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нам, конечно, всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, но экономика находится в неординарной ситуации. Множество факторов затрудняют влияние нашей ставки на инфляцию, и мы это понимаем", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853747280.html
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россия, экономика рф, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, экономика РФ, Эльвира Набиуллина
Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина
ЦБ: экономика в неординарной ситуации и влияние ставки на инфляцию затруднено
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нам, конечно, всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, но экономика находится в неординарной ситуации. Множество факторов затрудняют влияние нашей ставки на инфляцию, и мы это понимаем", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки