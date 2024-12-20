https://1prime.ru/20241220/ekonomika-853746718.html

Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина

Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ

Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина

Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T15:29+0300

2024-12-20T15:29+0300

2024-12-20T15:37+0300

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россия

экономика рф

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нам, конечно, всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, но экономика находится в неординарной ситуации. Множество факторов затрудняют влияние нашей ставки на инфляцию, и мы это понимаем", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

https://1prime.ru/20241220/nabiullina-853747280.html

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россия, экономика рф, эльвира набиуллина