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Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина
Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина - 20.12.2024, ПРАЙМ
Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина
Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T15:29+0300
2024-12-20T15:37+0300
банк россии
россия
экономика рф
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нам, конечно, всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, но экономика находится в неординарной ситуации. Множество факторов затрудняют влияние нашей ставки на инфляцию, и мы это понимаем", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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россия, экономика рф, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, экономика РФ, Эльвира Набиуллина
15:29 20.12.2024 (обновлено: 15:37 20.12.2024)
 
Российская экономика находится в неординарной ситуации, заявила Набиуллина

ЦБ: экономика в неординарной ситуации и влияние ставки на инфляцию затруднено

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Экономика России находится в неординарной ситуации, которая затрудняет влияние ключевой ставки ЦБ на инфляцию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нам, конечно, всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, но экономика находится в неординарной ситуации. Множество факторов затрудняют влияние нашей ставки на инфляцию, и мы это понимаем", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Набиуллина прокомментировала слова Путина о досрочном обсуждении ставки
15:34
 
Банк РоссииРОССИЯэкономика РФЭльвира Набиуллина
 
 
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