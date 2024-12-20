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Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий
Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий - 20.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий
Российский газ можно переориентировать с украинского маршрута на турецкий в объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T07:25+0300
2024-12-20T07:25+0300
газ
энергетика
россия
словакия
австрия
европа
владимир путин
газпром
ес
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский газ можно переориентировать с украинского маршрута на турецкий в объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров – 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ, идущий через Украину, получают Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Вена в прошлом году закупила по этому маршруту 6,5 миллиарда кубометров, Братислава – 3 миллиарда кубометров. Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе. "Теоретически и в Словакию, и в Австрию российский газ можно поставлять и с юга транзитом через Венгрию, но проблема в том, как довести столько газа до самой Венгрии с учетом многочисленных инфраструктурных ограничений на этом маршруте. Фактически переориентировать получится до 1-2 миллиарда кубометров в год", – отметил Белогорьев. Заместить российский газ в Австрии и Словакии возможно за счет организации реверсных поставок из Италии и Германии регазифицированного СПГ и норвежского газа, уточнил он. Насколько это будет физически доступно и насколько дороже, зависит, прежде всего, от общего объема предложения СПГ в Европе, добавил эксперт. "Если бы речь шла про 2026 год, то это не стало бы проблемой, поскольку к этому времени в мире должен сложиться профицит предложения СПГ, - продолжил эксперт, - Но, по крайней мере, до середины 2025 года будет наблюдаться его дефицит. Поэтому и Австрия, и Словакия, полагаю, рассчитывают в январе-марте 2025 года, прежде всего, на свои подземные хранилища, запасы в которых способны покрыть годовое потребление в обеих странах". Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
словакия
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40
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40
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5
4.7
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газ, россия, словакия, австрия, европа, владимир путин, газпром, ес, газопровод "турецкий поток"
Газ, Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, АВСТРИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Газпром, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
07:25 20.12.2024
 
Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий

Эксперт Белогорьев: транзит газа через Украину можно переориентировать на турецкий

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский газ можно переориентировать с украинского маршрута на турецкий в объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров – 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ, идущий через Украину, получают Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Вена в прошлом году закупила по этому маршруту 6,5 миллиарда кубометров, Братислава – 3 миллиарда кубометров.
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
"Теоретически и в Словакию, и в Австрию российский газ можно поставлять и с юга транзитом через Венгрию, но проблема в том, как довести столько газа до самой Венгрии с учетом многочисленных инфраструктурных ограничений на этом маршруте. Фактически переориентировать получится до 1-2 миллиарда кубометров в год", – отметил Белогорьев.
Заместить российский газ в Австрии и Словакии возможно за счет организации реверсных поставок из Италии и Германии регазифицированного СПГ и норвежского газа, уточнил он. Насколько это будет физически доступно и насколько дороже, зависит, прежде всего, от общего объема предложения СПГ в Европе, добавил эксперт.
"Если бы речь шла про 2026 год, то это не стало бы проблемой, поскольку к этому времени в мире должен сложиться профицит предложения СПГ, - продолжил эксперт, - Но, по крайней мере, до середины 2025 года будет наблюдаться его дефицит. Поэтому и Австрия, и Словакия, полагаю, рассчитывают в январе-марте 2025 года, прежде всего, на свои подземные хранилища, запасы в которых способны покрыть годовое потребление в обеих странах".
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯСЛОВАКИЯАВСТРИЯЕВРОПАВладимир ПутинГазпромЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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