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Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий
Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий - 20.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий
Российский газ можно переориентировать с украинского маршрута на турецкий в объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и... | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T07:25+0300
2024-12-20T07:25+0300
2024-12-20T07:25+0300
газ
энергетика
россия
словакия
австрия
европа
владимир путин
газпром
ес
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский газ можно переориентировать с украинского маршрута на турецкий в объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров – 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ, идущий через Украину, получают Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Вена в прошлом году закупила по этому маршруту 6,5 миллиарда кубометров, Братислава – 3 миллиарда кубометров.
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
"Теоретически и в Словакию, и в Австрию российский газ можно поставлять и с юга транзитом через Венгрию, но проблема в том, как довести столько газа до самой Венгрии с учетом многочисленных инфраструктурных ограничений на этом маршруте. Фактически переориентировать получится до 1-2 миллиарда кубометров в год", – отметил Белогорьев.
Заместить российский газ в Австрии и Словакии возможно за счет организации реверсных поставок из Италии и Германии регазифицированного СПГ и норвежского газа, уточнил он. Насколько это будет физически доступно и насколько дороже, зависит, прежде всего, от общего объема предложения СПГ в Европе, добавил эксперт.
"Если бы речь шла про 2026 год, то это не стало бы проблемой, поскольку к этому времени в мире должен сложиться профицит предложения СПГ, - продолжил эксперт, - Но, по крайней мере, до середины 2025 года будет наблюдаться его дефицит. Поэтому и Австрия, и Словакия, полагаю, рассчитывают в январе-марте 2025 года, прежде всего, на свои подземные хранилища, запасы в которых способны покрыть годовое потребление в обеих странах".
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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газ, россия, словакия, австрия, европа, владимир путин, газпром, ес, газопровод "турецкий поток"
Газ, Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, АВСТРИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Газпром, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
Эксперт рассказал, как можно переориентировать российский газ на турецкий
Эксперт Белогорьев: транзит газа через Украину можно переориентировать на турецкий
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Российский газ можно переориентировать с украинского маршрута на турецкий в объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров – 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ, идущий через Украину, получают Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Вена в прошлом году закупила по этому маршруту 6,5 миллиарда кубометров, Братислава – 3 миллиарда кубометров.
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
"Теоретически и в Словакию, и в Австрию российский газ можно поставлять и с юга транзитом через Венгрию, но проблема в том, как довести столько газа до самой Венгрии с учетом многочисленных инфраструктурных ограничений на этом маршруте. Фактически переориентировать получится до 1-2 миллиарда кубометров в год", – отметил Белогорьев.
Заместить российский газ в Австрии и Словакии возможно за счет организации реверсных поставок из Италии и Германии регазифицированного СПГ и норвежского газа, уточнил он. Насколько это будет физически доступно и насколько дороже, зависит, прежде всего, от общего объема предложения СПГ в Европе, добавил эксперт.
"Если бы речь шла про 2026 год, то это не стало бы проблемой, поскольку к этому времени в мире должен сложиться профицит предложения СПГ, - продолжил эксперт, - Но, по крайней мере, до середины 2025 года будет наблюдаться его дефицит. Поэтому и Австрия, и Словакия, полагаю, рассчитывают в январе-марте 2025 года, прежде всего, на свои подземные хранилища, запасы в которых способны покрыть годовое потребление в обеих странах".
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.